یارانه عیدانه دولت و مجلس به مردم/ هر خانواده 360 تا 416 هزار تومان

رئیس کمیسیون عمران مجلس امروز دوشنبه در گفتگو با مهر گفته است که کل مبلغ کمک اقتصادی به اقشار کم‌درآمد در شب عید 5600 میلیارد تومان خواهد بود، ضمن اینکه دولت از هر منبعی که می‌تواند، این اعتبار را تامین خواهد کرد.

در همین حال، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور گفته است که 7 دهک درآمدی مشمول کمک جبرانی شب عید خواهند بود. حال با توجه به این دو اظهارنظر، می‌توان ارقام برآوردی از مبلغ کمک اقتصادی شب عید ( نقدی و غیرنقدی) بدست آورد.

در حال حاضر بیش از 74 میلیون ایرانی ماهانه یارانه نقدی 45500 تومانی را دریافت می‌کنند. براساس اعلام مسئولان دولتی، دولت ماهیانه حدود 3400 میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانیان پرداخت می‌کند.

حال اگر 7 دهک درآمدی به گفته احمدی نژاد مشمول کمک جبرانی شوند، تاکیدات قبلی دولتمردان نشان می‌دهد که حدود 62 میلیون نفر ( سناریوی اول) مشمول این نوع کمک خواهند شد.

حال اگر اعتبار 5600 میلیارد تومانی - مبلغ کل کمک اقتصادی- بین 62 میلیون ایرانی تقسیم شود، به هر ایرانی حدود 90 هزار تومان می‌رسد. در واقع کمک اقتصادی به هر ایرانی که جزو هفت دهک درآمدی است، حدود 90 هزار تومان خواهد بود. به عبارت دیگر، اگر هر خانوار ایرانی را به طور متوسط 4 نفره درنظر بگیریم، کمک اقتصادی شب عید به هر خانوار حدود 360 هزار تومان می‌شود.

در همین حال، سناریوی دوم اینکه اگر اعتبار 5600 میلیارد تومانی بین 54 میلیون ایرانی که 70 درصد جمعیت کشور می‌شود، توزیع شود، حدود 104 هزار تومان کمک اقتصادی به هر نفر و 416 هزار تومان به هر خانوار - به طور متوسط چهارنفره- خواهد رسید.

به گفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری، کمک جبرانی به 7 دهک درآمدی اوخر بهمن ماه تا اوایل اسفندماه امسال پرداخت خواهد شد.