به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو در حاشیه چهارمین نشست روسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور که در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفت: در بخش بودجه‌های عمرانی نه تنها وزارت علوم بلکه با توجه به مسائل پیش آمده کل کشور با چالش روبرو هستند، در مابقی مسائل ما هیچ مشکلی نداریم به طوری که همین امروز 156 میلیارد تومان بین دانشگاه ها توزیع کردیم تا دانشجویان با فراغ بال به مباحث علمی و پژوهشی بپردازند.وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: دانشگاه ها باید با توجه به اوضاع شرایطی که با آن روبرو هستند، دانشگاه را مدیریت کرده صرفه جویی کنند، هزینه ها را کاهش دهند و از ظرفیت خیرین در دانشگاه ها استفاده کنند.وی در ادامه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه کشورهای غربی اقدام به تحریم برخی از دانشگاه‌های ایران کرده‌اند، آیا این دانشگاه‌ها کاری جز وظیفه شان انجام داده‌اند، گفت: علم ابزار سلطه است ما علم را تولید می‌کنیم و در اختیار آنها می‌گذاریم ولی کشورهای غربی می خواهند علم را به صورت انحصاری در اختیار خود داشته باشند به همین دلیل نمی توانند پیشرفت ما را ببینند چراکه علم برای ما اقتدار بوجود می آورد.دانشجو در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر قطع همکاری علمی با برخی از کشورهای دنیا گفت: ما همکاری علمی‌مان را با هیچ کشوری قطع نمی کنیم ما تولید علم می کنیم و آن را در اختیار دنیا قرار می‌دهیم و با هیچ کشوری همکاری علمی خود را قطع نمی کنیم مگر اینکه آن کشور تصمیم بگیرد از همکاری علمی با ما خود را محروم کند.وزیر علوم خاطر نشان کرد: ما مسیرمان در مرزهای دانش و تولید علم ادامه می دهیم چه ما را تهدید کنند چه نکنند ما مسیرمان را در مرزهای دانش و تولید علم ادامه می دهیم هرچند در این راه از ما شهدایی نیز بگیرند.وی درباره تجمیع آزمون های دانشگاه آزاد و سراسری گفت: این تجمیع بسیار خوب است و بازخورد خوبی هم داشته است و مزایای خوبی هم دارد و اگر بازخوردهای خوبی در مقاطع بالاتر مانند ارشد و دکترا نیز بدست آوریم، در این مقاطع هم این کار را انجام می دهیم در حال حاضر مرحله به مرحله پیش می رویم.دانشجو در ادامه به تحول فرهنگی و تحول در بخش علمی در دانشگاه اشاره کرد و گفت: اعلام کرد: ما باید فرهنگ ایرانی- اسلامی را در دانشگاه ها رایج کنیم و در بخش علمی تحول را به صورتی ایجاد کنیم که تولید دانش ما در جهت رفع نیازهای کشور باشد.وزیر علوم ادامه داد: قرار بود در تولیدات علمی ما در سال 1404 اول شویم ولی ما سال گذشته اول شدیم و در 2-3 ماهه اخیر هم یک پله رشد داشتیم. ما در پایگاه ISIرتبه شانزدهم و در پایگاه اسکوپوس رتبه پانزدهم را داریم. در سال گذشته 0.3 درصد از تولید علم دنیا در کشور ما تولید شده است و امسال نزدیک به 2.2 یعنی 7 برابر شده است که انقلاب اسلامی در این مساله تاثیرگذار بوده و البته اگر تحول فرهنگی و علمی در دانشگاه ها به طور کامل اعمال می شد، می توانست تاثیرگذارتر نیز باشد.

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