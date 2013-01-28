فریب دختران در شبکه های اجتماعی با عنوان تاجر/ راه اندازی شبکه های فساد در اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستار خسروی رییس پلیس فتا اصفهان با اعلام این مطلب گفت: با شکایت دختر جوانی مبنی بر هتک حرمتش در فضای مجازی، مأموران اقدامات خود را آغاز کردند. این دختر در شکایتش گفت: با فردی در یکی از صفحات شبکه‌های اجتماعی آشنا شده و این آشنایی با انجام گفتگوهای صوتی و تصویری اینترنتی هر روز بیشتر شد تا آنجا که پسر جوان به بهانه ازدواج و آشنایی بیشترعکس شخصی و خانوادگی ام را گرفت. پس از مدتی متوجه انتشار تمام اطلاعات و عکس هایم برای اعمال غیراخلاقی و ترویج فساد در اینترنت شدم.

رییس پلیس فتا استان اصفهان افزود: پس از تحقیقات فنی و تخصصی، نشانه‌هایی از متهم در چندین وب‌سایت و وبلاگ مشاهده شد که مشخص شد متهم خود را جوانی اصفهانی و تاجر در خارج از کشور معرفی کرده و با ایجاد گروهی با نام مبتذل در یکی از شبکه‌های اجتماعی مبادرت به تحریک و تشویق جوانان به ایجاد رابطه غیراخلاقی کرده است. با تلاش مأموران متهم شناسایی و دستگیر شد و به بزه خود اعتراف کرد.

وی در پایان خاطر نشان کرد: هر کس به قصد ضرر رساندن به غیر یا تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی اقدام به نشر اکاذیب علیه دیگران کند افزون بر اعاده حیثیت برابر قانون به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

رییس پلیس فتا اصفهان هشدار داد:ترویج فساد و بی‌بند و باری به هر نحو و انتشار مطالب و موضوعاتی با محتوای غیراخلاقی در فضای مجازی جرم تلقی شده و پلیس فتا با عاملان آن برخورد می کند.