احداث بیش از 20 معبر شهری در ارمغانخانه

به گزارش خبرنگار مهر، احمد احمدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه با اعتبار یک میلیارد و 200 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و منابع درآمدهای داخلی شهرداری انجام شده است که 600 تن آسفالت به مساحت 45 هزار مترمربع و 8.5 کیلومتر جدول‎گذاری انجام گرفته است.

وی ادامه داد: تصمیماتی که در این ستاد گرفته شده است فرصتی را در اختیار شهرداری‌ها قرار داد که توانستیم به نحو مطلوبی از این فرصت‌ها استفاده کنیم.

شهردار ارمغانخانه گفت: سرمایه‌گذاران متعددی به این شهر جهت سرمایه‌گذاری مراجعه می‌کنند که در این راستا باید مشکلات و موانع در نشست‎های خصوصی در این مورد حل شود.

محمدی تاکید کرد: یکی از پروژه‌های قابل افتتاح پروژه بلوار امام خمینی (ره) است که هدف از اجرای این پروژه ساماندهی ورودی شهر و بهبود سیما و منظر شهری، بهبود عبور و مرور درون‌شهری، ایجاد شرایط مطلوب برای توسعه شهر و استقرار مجتمع ادارات و واحدهای خدماتی و تجاری و حذف قوس قائم در ورودی که موجب کور بودن سیمای شهری در مبداء ورودی شده بود، می‌باشد.

وی، با اشاره به پروژه بلوار خلیج‌فارس این شهریاد آورشد:هدف از اجرای این پروژه نیز شامل ساماندهی ورودی شهر از سمت اردبیل و بهبود سیما و منظر شهری، بهبود عبور و مرور درون‌شهری، ایجاد محیط مطلوب برای احداث واحدهای تجاری و خدماتی ویژه است.

شهردار ارمغانخانه گفت: مشخصات اجرایی این پروژه نیز با اعتبار 250 میلیون تومان از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی شهرداری است که طول پروژه 490 متر و عرض آن 35 متر می‌باشد.

احمدی، با بیان اینکه پروژه احداث دیوار سیل برگردان، کانال انتقال سیلاب و پل ورودی مشکین، از دیگر پروژه‌ها است، افزود: با توجه به شرایط توپوگرافی شهر و ورود سیلاب‌های شهری به سطح شهر، این شهرداری کنترل و هدایت سیلاب‌های ورودی به شهر را در اولویت کارهای خود قرار داد که با انجام مطالعات لازم و تهیه نقشه‌های پهنی سیل ضلع شمالی شهر با کمک آبخیزداری استان، احداث دیوار سیل برگردان کانال انتقال سیلاب و احداث پل بر روی این کانال آغاز و فاز اول این طرح به بهره‌برداری رسید.

وی تصریح کرد:اعتبار این پروژه 175 میلیون تومان است و این اعتبار از محل اعتبارات مدیریت بحران و منابع داخلی شهرداری تأمین شده است که طول دیوار سیل برگردان 60 متر و طول کانال خاکی نیز 2.5 کیلومتر است.

شهردار ارمغانخانه افزود: پروژه‌‎های ایستگاه پمپاژ تأمین آب خام شهری، ساختمان آتش‌نشانی شهرداری ارمغانخانه و تجهیز بانک ماشین‎آلات به بهره‌برداری رسید.