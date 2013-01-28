به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمد شاهچراغی پیش از ظهر دوشنبه در نشستی با اعضای ستاد استانی بزرگداشت دهه فجر استان سمنان در دفتر نماینده ولی فقیه این استان با بیان اینکه ایام الله فجر دهه شکرگزاری ملت ایران است، گفت: دهه فجر فرصتی مناسبی است که نعمت های الهی را بازگو، معرفی و نسبت به آنها شکرگزار باشیم.

وی فجر انقلاب اسلامی را یک نعمت بزرگ خواند و گفت: سالروز ورود امام راحل و نیز یوم الله 22 بهمن از روزهای بزرگ و تاریخی انقلاب اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان اظهار کرد: تبیین ارزش های انقلابی، ایجاد امید و نشاط برای جامعه، تجدید قوای نیروهای انقلابی، ایجاد وفاق ملی و همبستگی از دستاوردهای برنامه های ایام الله دهه فجر است.

مردم نسبت به نعمت های انقلاب آگاهی لازم را ندارند

آیت الله شاهچراغی با اشاره به خط مشی اجرایی برنامه های دهه فجر امسال، خاطرنشان کرد: برنامه ریزی برای مخاطبان گوناگون در کمیته ها،‌ پرهیز از اختلافات سیاسی، برجسته سازی دستاوردهای انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف و استفاده از مشارکتهای مردمی در اجرای برنامه های امسال مورد توجه باشد.

وی با بیان اینکه مردم نسبت به نعمت های انقلاب آگاهی لازم را ندارند گفت: در این دهه باید این نعمت ها و تحولی که در ایران به واسطه انقلاب اسلامی رخ داده معرفی و برای مردم تبیین شود.

شاهچراغی با بیان اینکه قبل از انقلاب آمریکا و انگلیس بر مقدرات مردم ایران مسلط بودند افزود: رفتن غیر خدا و آمدن خدا، جایگزینی حلال به جای حرام و رفتن شب و آمدن روز از مهمترین دست آوردهای این انقلاب الهی است.

برنامه های دهه فجر با نوآوری همراه باشد



امام جمعه سمنان بر غیر تکراری بودن برنامه های دهه فجر تاکید کرد و اظهار داشت: باید با ارتقای کیفیت در برگزاری برنامه های دهه فجر نوآوری باشد.

وی گفت: در دهه فجر باید فجرآفرینان مطرح و معرفی و مورد تجلیل قرار گیرند.



آیت الله شاهچراغی، امام راحل را بزرگترین فجرآفرین دانست و افزود: در این دهه باید شهدا و خانواده شهدای انقلاب مورد تجلیل قرار گیرند و خدمات نظام و دولت برای مردم بازگو شود.

مسئولان به برنامه‌های دهه فجر نگاه تکلیفی داشته باشند

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان تاکید کرد: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید نگاه تکلیفی به برنامه‌های دهه فجر داشته باشند.

علیرضا خلخالی با بیان اینکه ایرانیان دین اسلام را نه به زور شمشیر که با اشتیاق برخواسته از فطرت خودشان آگاهانه قبول کردند، گفت: افتخار می‌کنیم که جوانان امروز ما درک کند ایرانی آن زمان وقتی پا به عرصه دین گذاشته موجب حرکت و آثار ماندگاری در دین شده است.

وی، دهه فجر را سند افتخار ملت ایران و فرصتی برای نشان دادن چهره انقلاب اسلامی به جهانیان دانست و افزود: دشمنان هر ترفندی را به کار می‌برند تا به گمان خودشان چرخ نظام ما را از کار بیاندازند.

نباید با سهل انگاری های جزئی برنامه های دهه فجر به حاشیه رانده شود

خلخالی افزود: باید در این ایام از ظرفیت همه ادارات با برنامه‌ریزی صحیح استفاده کنیم تا نشان دهیم مردم استان سمنان پربارتر از همیشه پا به عرصه حضور می‌گذارند و مشت محکمی بر دهان استکبار می‌زنند.

وی ضمن تاکید بر اینکه نباید با سهل انگاری های جزئی برنامه های مهم و اثرگذار گرامیداشت دهه فجر به حاشیه رانده شود و کل برنامه ها زیرسئوال برود، گفت: باید توجه داشت کیفیت و محتوای برنامه های فوق مورد توجه جدی مسئولان کمیته ها قرار بگیرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان هدف اصلی و مهم برگزاری آئین های دهه فجر را حفظ و انتقال پیام انقلاب اسلامی عنوان کرد و اظهار داشت: در این زمینه باید نسبت به تبیین و تشریح دستاوردهای کلان و عظیم انقلاب اسلامی در طول 33 سال گذشته مبادرت کنیم.

افتتاح 396 پروژه استان سمنان در ایام الله دهه فجر



خلخالی توجه به اجرای برنامه های جذاب و مبتکرانه را از دیگر اولویت های کاری کمیته ها و ستاد دهه فجر استان سمنان برشمرد و گفت: این امر نیازمند طراحی هنرمندانه برنامه ها است تا ماندگاری آنها در اذهان عمومی بیش از سال های قبلی باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری سمنان از افتتاح 396 پروژه شهری وروستایی در ایام الله دهه فجر در استان سمنان خبردادوگفت: این پروژه ها با اعتبار215 میلیارد تومان به بهره برداری می رسند.

خلخالی اظهار داشت: باورهای دینی، رهبری واحد و وحدت مردم سه عامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی بود که هم اکنون نیز باعث تداوم نظام اسلامی می شود.

اصالت دادن به ارزش های اسلامی، و احترام به کرامت انسانی مهمترین هدف انقلاب ایران

وی اصالت دادن به ارزش های اسلامی،‌ احترام به کرامت انسانی،‌ جداندانستن دین و سیاست، ایجاد عدالت اجتماعی، زمینه سازی برای رشد اقتصادی، یکپارچگی در کشور،‌ احیای فرهنگ اسلامی - ایرانی و ... را از ارزشها و اهداف انقلاب اسلامی ایران برشمرد و تاکید کرد: باید برای پویا و زنده نگهداشتن این ارزش ها تلاش شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان افزود: برگزاری با کیفیت و مطلوب برنامه‌های گرامیداشت ایام الله دهه فجر بهترین راه برای یادآوری خدمات ارزنده نظام اسلامی است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این دیدار بر هماهنگی دستگاه های اجرایی در تسریع برنامه های بزرگداشت یوم الله دهه فجر امسال تاکید کرد و پاسداری و حراست از انقلاب اسلامی و آرمان های امام و شهدا را از جمله وظایف مهم مسئولان برشمرد و افزود: باید دستاوردهای انقلاب به درستی به نسل جوان انتقال یابد.

حجت الاسلام حسین ذوالفقاری با بیان اینکه دشمن تمامی هم و غم خود را در مقابله با نظام بکار گرفته است گفت: بنابراین باید حضوری گسترده در برنامه‌های دهه فجر و سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی داشته باشیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه این انقلاب بزرگ و تاریخی ایران اسلامی در سایه تجلی فرهنگ متعالی روز به روز به قدرت بالنده کشور تبدیل شده است، گفت: درعصر حاضر ادامه راه شهدا و رسالت آنها و تبیین فرهنگ حسینی و شهادت طلبی و پندگیری از اخلاق پیامبر گرامی اسلامی (ص) در شئونات زندگی مهمترین مباحث است.

نقش تشکل های دینی و کانون های فرهنگی در اجرای برنامه های دهه فجر پر رنگ باشد



وی تبیین جایگاه انقلاب اسلامی از آغاز تاکنون و روند پیشرفت و توسعه کشور در برنامه های گرامیداشت دهه فجر امسال را خواستار شد و ضمن تاکید بر اینکه تقویت وحدت سرلوحه برنامه های دهه فجر امسال باشد افزود: در این دهه باید دستاوردهای انقلاب انقلاب به درستی به نسل جوان منتقل شود.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان تصریح کرد: نقش تشکل های دینی و کانون های فرهنگی باید در اجرای برنامه های دهه فجر پر رنگ بوده و برای مردم ایجاد حساسیت کنند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی کشور ما نسبت به انقلاب های دیگری که در دنیا اتفاق افتاده منحصر به فرد است و تا امروز توانسته علیرغم تمامی توطئه و دسیسه ها روی پای خود ایستاده و بدون وابستگی به شرق یا غرب الگوی دیگر ملل اسلامی باشد.

نقش محوری ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی

ذوالفقاری با بیان اینکه در برنامه های دهه فجر امسال بر نقش محوری ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی تاکید شده است، تصریح کرد: برنامه های بزرگداشت دهه فجر فرصتی برای معرفی بیشتر انقلاب اسلامی به نسل جوان است.

ذوالفقاری به تشکیل و فعالیت کمیته های مختلف ستاد بزرگداشت دهه فجر در استان سمنان اشاره و تصریح کرد: کمیته های بسیج،‌ ورزش و جوانان، کارگری، فرهنگیان و دانش آموزی، ارتباطات و اطلاع رسانی،‌ فرهنگی و هنری، دانشجویی، مساجد، فضاسازی و ... در استان سمنان آغاز فعالیت کرده اند.

توجه به رویکرد فرهنگی در برگزاری برنامه های دهه فجر امسال

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان از فعال شدن 19 کمیته استانی برای اجرای هرچه بهتر برنامه های دهه فجر طی سالجاری خبر داد و گفت: رویکرد برنامه های امسال در این دهه فرهنگی است.

وی بر هماهنگی دستگاه های اجرایی در تسریع برنامه های بزرگداشت یوم الله دهه فجر امسال تاکید کرد و گفت: برنامه های بزرگداشت دهه فجر فرصتی برای معرفی بیشتر انقلاب اسلامی به نسل جوان است.

وی خواستار برگزاری مراسم دهه فجر با مشارکت حداکثری مردم شد و تصریح کرد: رویکرد مسئولان و برنامه ‏ریزان در حال حاضر در بزرگداشت سالروز پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و دهه فجر باید مردمی باشد.

ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی حرکتی بنیادین از سوی امام (ره) بود

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گفت: ایجاد نظام مقدس جمهوری اسلامی در حقیقت حرکتی بنیادین و راهبردی از سوی حضرت امام خمینی(ره) بود.

محمد رضا سوقندی اضافه کرد: تمام دشمنی‏ هایی که امروز شاهد آن هستیم و حرکات دشمن در جبهه‏ های سخت و نرم در اصل برای این است که انقلاب اسلامی ایران جهانی نشود و آنها بتوانند نظام ما را مایوس و منزوی سازند.

وی با اشاره به اینکه برنامه های متعدد فرهنگی توسط اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در نظر گرفته شد گفت: کمیته مساجد با مدیریت دبیرخانه نظارت برکانون های فرهنگی هنری مساجد استان در دهه فجر برنامه های ویژه ای دارد.

افتتاح رسمی سامانه دیجیتال صدا و سیما در آرادان و میامی

قائم مقام صداو سیمای مرکز سمنان نیز در این نشست از افتتاح رسمی سامانه دیجیتال در تعدادی از شهرهای استان سمنان در دهه فجر خبر داد و گفت: با افتتاح این سامانه در شهرهای آرادان و میامی، 95 درصد جمعیت شهری استان سمنان زیر پوشش این سامانه قرار خواهند گرفت.

علی مسلمان افزود: در ایام دهه فجر برنامه‌ای تحت عنوان "شو نشینی" با گویش‌های محلی شهرستان‏ های استان سمنان هر شب از شبکه استانی سیمای مرکز سمنان پخش می ‏شود.

وی بیان کرد: پخش این برنامه‌ها با رویکرد و معرفی ترکیب‏ های فرهنگی و فولکور محلی با استفاده از ظرفیت‏ های فرهنگی هر شهرستان صورت می‌گیرد.

تهیه ویژه برنامه "شو نشینی" با استفاده از گویش ‏های محلی شهرستان های استان سمنان

قائم مقام صداو سیمای مرکز سمنان اظهار داشت: شو نشینی صرفأ با استفاده از گویش ‏های هر شهرستان تهیه می‌شود و این کار به عنوان برنامه‌ای مستقل برای نخستین بار در سیمای استان آغاز شده است و هر شب به یکی از گویش ‏ها و لهجه ‏های استان می ‏پردازد.

مسلمان افزود: کاروان تلویزیونی فجر کاروانی بوده که با سفر به شهرستان‏ ها، به طور زنده در ایام دهه فجر با مردم استان سمنان همراه است.

قائم مقام صداو سیمای مرکز سمنان پخش فیلم‏ های سینمایی، ویژه برنامه کودک به صورت زنده، مستند نغمه رهایی، مستند روشنگر و پخش فیلم سینمایی بهمنا، سرود و نماهنگ‏ های انقلابی را از دیگر برنامه‏ های سیمای مرکز سمنان بیان کرد.

مسلمان در خاتمه با بیان اینکه در ایام‌الله دهه فجر، یک بسته خبری به صورت ویژه ارائه می‏شود که به انعکاس اخبار و رویدادهای این ایام می‏پردازد، افزود: دعوت از کارشناسان در گفت‏وگوی ویژه خبری نیز به صورت موضوع محوری از دیگر برنامه ‏های این معاونت است.