3دانشگاه که بیشتر از ظرفیت خیرین استفاده می کنند

معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم رتبه های اول تا سوم دانشگاه هایی را که از ظرفیت خیرین استفاده کرده اند اعلام کرد و گفت: دانشگاه کاشان، شهید بهشتی و ولیعصر رفسنجان نسبت به دانشگاه های دیگر بیشتر از ظرفیت خیرین استفاده کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر متکان صبح امروز در چهارمین نشست روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری که در دانشگاه علوم انتظامی برگزار شد گفت: کمیته خیرین در دولت دهم در وزارت علوم ایجاد شد. در حال حاضر 212 نفر خیر آموزش عالی در این عرصه مشغول فعالیت هستند.وی اظهار داشت: همچنین 23 نفر واقف در حوزه آموزش عالی فعالیت دارند که 125 پروژه توسط این خیرین انجام شده و در دهه فجر 265 هزار متر مربع افتتاح خواهیم داشت.وی ادامه داد: مبلغی که خیرین به آموزش عالی اختصاص داده اند190 میلیارد تومان بوده که دانشگاه کاشان با 40 میلیارد تومان رتبه اول را داراست و 20 میلیارد تومان آن عملی شده است.معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: سال گذشته17 پروژه توسط خیرین افتتاح شد که 6 میلیارد آن توسط وزارت علوم سرمایه گذاری شد.وی در ادامه به رتبه دانشگاه ها در استفاده از ظرفیت های خیرین اشاره کرد و گفت: دانشگاه کاشان، شهید بهشتی و ولیعصر رفسنجان سه دانشگاهی هستند که نسبت به دانشگاه های دیگر بیشتر از ظرفیت خیرین استفاده کرده اند.وی ادامه داد: مسجد صنعتی سیرجان و سالن ورزشی کاشان که با مشارکت خیرین ایجاد شده است در دهه فجر افتتاح می شود.