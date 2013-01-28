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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۰۱

حمزه ای به مهر خبر داد:

اجرای مراسم گلبانگ انقلاب در مدارس قم

اجرای مراسم گلبانگ انقلاب در مدارس قم

قم - خبرگزاری مهر: معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم از اجرای مراسم گلبانگ انقلاب در مدارس این استان خبر داد.

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع در دهه فجر در مدارس قم بیان کرد: تشکیل کمیته ویژه دهه فجر با حضور نمایندگان دانش آموزان در هفته اول بهمن ماه و اتخاذ تصمیمات لازم با مشارکت فعالان دانش آموزی یکی از برنامه های دهه فجر است که در کلیه آموزشگاه های استان برگزار می شود.

وی گفت: آذین بندی مدارس با مشارکت دانش آموزان از هفتم بهمن ماه از دیگر برنامه های دهه فجر است.
 
 معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: اجرای مراسم رسمی و شرکت در آیین یادمان «گلبانگ انقلاب» در ساعت 9 و 33 دقیقه روز چهارشنبه 11 بهمن ماه با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه در تمامی مدارس صورت می پذیرد.
 
وی گفت: تبلیغات لازم در قالب بنر، پوستر پلاکارد و تراکت ویژه دهه فجر و نصب در سردرب مدارس از دیگر برنامه های دهه فجر است.
 
حمزه ای بیان کرد: قرائت قرآن و اهتزاز پرچم مقدس و پخش سرود ملی به عنوان نمادهای ملی جمهوری اسلامی ایران همراه با همخوانی دانش آموزان در تمامی برنامه ها و مراسم آغازین این ایام تاکید می شود.
کد مطلب 1802569

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