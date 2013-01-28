اجرای مراسم گلبانگ انقلاب در مدارس قم

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری برنامه های متنوع در دهه فجر در مدارس قم بیان کرد: تشکیل کمیته ویژه دهه فجر با حضور نمایندگان دانش آموزان در هفته اول بهمن ماه و اتخاذ تصمیمات لازم با مشارکت فعالان دانش آموزی یکی از برنامه های دهه فجر است که در کلیه آموزشگاه های استان برگزار می شود.

وی گفت: آذین بندی مدارس با مشارکت دانش آموزان از هفتم بهمن ماه از دیگر برنامه های دهه فجر است.



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: اجرای مراسم رسمی و شرکت در آیین یادمان «گلبانگ انقلاب» در ساعت 9 و 33 دقیقه روز چهارشنبه 11 بهمن ماه با توجه به تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه در تمامی مدارس صورت می پذیرد.



وی گفت: تبلیغات لازم در قالب بنر، پوستر پلاکارد و تراکت ویژه دهه فجر و نصب در سردرب مدارس از دیگر برنامه های دهه فجر است.



حمزه ای بیان کرد: قرائت قرآن و اهتزاز پرچم مقدس و پخش سرود ملی به عنوان نمادهای ملی جمهوری اسلامی ایران همراه با همخوانی دانش آموزان در تمامی برنامه ها و مراسم آغازین این ایام تاکید می شود.