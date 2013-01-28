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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۰

مهدیزاده:

تفاهم نامه عارضه یابی واحدها صنعتی غذایی خراسان رضوی به امضا رسید

تفاهم نامه عارضه یابی واحدها صنعتی غذایی خراسان رضوی به امضا رسید

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی از انعقاد تفاهم نامه همکاری پژوهشکده علوم و صنایع غذایی و شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مهدیزاده صبح دوشنبه اظهار کرد: در راستای رفع نیازهای پژوهشی واحدهای صنایع غذایی استان با هدف افزایش بهره وری و ارتقاء صنایع غذایی تفاهم نامه مشترک به امضا رسید.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: این تفاهم نامه در راستای عارضه یابی واحدهای صنعتی غذایی استان و تلاش در جهت برآورد نیازهای پژوهشی تا مرحله تبیین دانش فنی در قالب تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی – کاربردی قرار دارد.

مهدیزاده گفت: حمایت ها در مرحله رساله های دکتری، پس از توافق روی موضوعات و تامین 50 درصد هزینه پژوهش های مورد نیاز صنایع غذایی استان از سوی پژوهشکده صورت می پذیرد.

وی تصریح کرد: سه هزار و 190  واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی مستقر هستند که حمایت از رشد و توسعه صنایع مستقر در اسن شهرک ها از مهمترین برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی است.
 

کد مطلب 1802576

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