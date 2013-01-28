تفاهم نامه عارضه یابی واحدها صنعتی غذایی خراسان رضوی به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود مهدیزاده صبح دوشنبه اظهار کرد: در راستای رفع نیازهای پژوهشی واحدهای صنایع غذایی استان با هدف افزایش بهره وری و ارتقاء صنایع غذایی تفاهم نامه مشترک به امضا رسید.



معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی افزود: این تفاهم نامه در راستای عارضه یابی واحدهای صنعتی غذایی استان و تلاش در جهت برآورد نیازهای پژوهشی تا مرحله تبیین دانش فنی در قالب تعریف و اجرای پروژه های تحقیقاتی – کاربردی قرار دارد.



مهدیزاده گفت: حمایت ها در مرحله رساله های دکتری، پس از توافق روی موضوعات و تامین 50 درصد هزینه پژوهش های مورد نیاز صنایع غذایی استان از سوی پژوهشکده صورت می پذیرد.



وی تصریح کرد: سه هزار و 190 واحد صنعتی در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی مستقر هستند که حمایت از رشد و توسعه صنایع مستقر در اسن شهرک ها از مهمترین برنامه های شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی است.

