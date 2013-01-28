  1. بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۲:۵۰

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درگیری تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی مصر در قاهره

درگیری تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی مصر در قاهره

رسانه های عربی لحظاتی پیش از درگیری تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی مصر در قاهره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش از درگیریهای پراکنده میان نیروهای امنیتی مصر و تظاهرات کنندگان در نزدیکی پل قصر النیل در قاهره خبر داد.

این شبکه به جزئیات بیشتری از این خبر اشاره نکرد.این در حالی است که درگیریها در پورت سعید کانون اصلی ناآرامی ها و تظاهرات مخالفان ادامه دارد.
 

کد مطلب 1802577

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