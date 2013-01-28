درگیری تظاهرات کنندگان و نیروهای امنیتی مصر در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی لحظاتی پیش از درگیریهای پراکنده میان نیروهای امنیتی مصر و تظاهرات کنندگان در نزدیکی پل قصر النیل در قاهره خبر داد.



این شبکه به جزئیات بیشتری از این خبر اشاره نکرد.این در حالی است که درگیریها در پورت سعید کانون اصلی ناآرامی ها و تظاهرات مخالفان ادامه دارد.

