پایان درگیریهای مرزی هند و پاکستان در کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه در اظهاراتی با اشاره به پایان درگیری ارتش هند و پاکستان در منطقه مرزی در کشمیر به شبکه خبری بی بی سی گفت: روابط تجاری میان هند و پاکستان در منطقه مرزی "جامو" ازسرگرفته می شود و از این پس اتوبوس ها می توانند از این گذرگاه به راحتی عبور کنند.

هند و پاکستان از زمان پایان جنگ جهانی دوم بر سر کشمیر با یکدیگر اختلاف داشته و نظامیان دو کشور در ماههای اخیر برای چندین ساعت در منطقه مرزی ناحیه "بارامولا" در 110 کیلومتری شهر سرینگر به سوی یکدیگر تیراندازی کرده اند.

مقامات هندی در ماههای اخیر گزارش داده اند که ارتش هند و پاکستان بارها در منطقه مرزی در کشمیر موسوم به خط کنترل با یکدیگر درگیر شده و به تبادل آتش پرداختند.

ارتش پاکستان، نیروهای ارتش هند را متهم کرده که در منطقه کشمیر عبور کرده و در این بازرسی با ارتش پاکستان درگیر شده اند.

کشمیر منطقه مورد مناقشه دو دهلی نو و اسلام آباد است و تاکنون تلاش نه چندان جدی مجامع بین المللی برای حل و فصل این اختلاف مرزی بین دوطرف به نتیجه ای منجر نشده است.

