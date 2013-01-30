سکوت 25 ساله امام علی(ع) نشان از تاکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی دارد

حجت الاسلام علی اکبر ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص هفته وحدت و لزوم وحدت امت اسلامی با اشاره به اینکه امامت از اصول و پایه های دین ما محسوب می شود، گفت: قرآن و کتاب الله به ما اجازه نمی دهد که حتی این امر و اصول اعتقادی خود را دست مایه تفرقه و عدم وحدت قرار دهیم.

وی افزود: امام علی(ع) به سبب توجه به مقوله وحدت و تلاش برای وحدت بین مسلمان، 25 سال سکوت اختیار کرد تا تفرقه و دشمنی به وجود نیاید.

وی تاکید کرد: وحدت برای مسلمانان یک امر استراتژیک و دائمی است حتی اگر دشمن قسم خورده ای وجود نداشته باشد که مترصد بلعیدن منابع و ظرفیت ها و همچنین ارزشهای جامعه ما باشد.

امام جمعه فردیس اظهار داشت: امروز شیعه و سنی دشمنان یکدیگر نیستند بلکه هر دو دشمن واحدی دارند که نه شیعه و نه سنی هیچ مذهبی را به رسمت نمی شناسد؛ این دشمن هرکس منادی وحدت باشد چه شیعه و چه سنی را حذف فیزیکی خواهد کرد.

وی گفت: امروز لزوم وحدت شیعه و سنی و همچنین وحدت ملی در جامعه بیش از پیش محسوس بوده و هر فردی که عملکردی بر خلاف وحدت آفرینی داشته باشد بی شک خائن به جامعه، مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی خواهد بود.