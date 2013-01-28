به گزارش خبرنگار مهر، روحالله رجبی دبیر دومین جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی با بیان این مطلب در نشست رسانهای که صبح امروز دوشنبه 9 بهمنماه با حضور اهالی رسانه برگزار شد درباره تجربه برگزاری این جایزه در سال گذشته گفت: نخستین جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی در همین قالب در شکلی کوچکتر سال گذشته برگزار شد و امسال با تغییراتی در سطح وسیع و مردمی نیز برگزار خواهد شد.
به گفته وی، این جشنواره از تاریخ 13 تا 27 بهمن ماه در پردیس سینما قلهک برگزار میشود.
وی در ادامه افزود: سینمای پس از انقلاب آنگونه که انتظار می رفت، عرصهای نیست که بتوان مدعی شد هنرمندان و سینماگران انقلاب اسلامی در آن فعالیت میکردند و در حال حاضر هم وضعیت سینمای ایران چندان مطابق با نظرات رهبر انقلاب و متفکران انقلاب اسلامی نیست. البته در این عرصه موارد بسیاری چون نقد سینمای جشنوارهپسند و نمایش غیرواقعی از اجتماع ایران در محافل سینمایی خارج از کشور مورد نقد قرار گرفته است اما این نقد و بررسی کافی نیست.
رجبی در ادامه افزود: بنابراین این جایزه و یا بهتر بگویم محفل ایجاد شده، قصد دارد از طریق منطق گفتگو راه خود را پیش ببرد. نکته دوم اینکه اتفاق بزرگی در جهان در حال اتفاق است و این اتفاق برگزاری جشنوارههای مختلف فیلمهای ایرانی است و جالب اینکه فیلمهایی در ایران بدون هیچ مجوز تولید و به جشنواره های خارج از ایران نیز ارسال میشود.
وی در ادامه افزود: سئوال این است که حضور این فیلمها و سینمای ایران درجشنوارههای خارجی تا چه اندازه باعث اشاعه فرهنگ و پیام انقلاب اسلامی در جهان شده است و آیا اصولا دغدغه فیلمسازان سینمای ایران معرفی انقلاب به دنیا است یا خیر؟ که در پاسخ باید گفت متاسفانه چنین نیست و محافل سینمایی خارج از کشور در حال جارو کردن فیلمسازان ایرانی هستند. حال اینکه دومین جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی قصد دارد جبهه انقلاب اسلامی را در دنیا قوت بخشد.
روح الله رجبی در ادامه افزود: هدف ما ایجاد یک گفتمان اجتماعی جدید از انقلاب درعرصه سینما است که مجموع فعالیتهایی چون جشنواره سینمایی عمار، راهاندازی موسسه اوج و غیره در مسیر ایجاد گفتمان اجتماعی جدید برای تبیین تئوریک این موج ایجاد شده است.
دبیر دومین جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی در ادامه افزود: یکی دیگر از اهداف این جایزه ساماندهی تولید فیلمهای سینمایی پس از تولید است. به این معنا که متفکران و اصحاب اندیشه در حوزه انقلاب با یکدیگر آشتی کنند و بحثهای چالشی انجام دهند، البته این فضا و گفتمان انقلاب باید به پشت صحنه سینما نیز برسد. در ضمن در این میان فضای رسانه هم به گونهای ساماندهی شده است که در جهت گفتمان انقلاب اسلامی اطلاعرسانی شود.
روح الله رجبی در ادامه صحبت های خود به داورانی که این جایزه را داوری می کنند اشاره کرد و گفت: امسال 500 نخبه، متفکر انقلاب و اصحاب هنر گردهم آمدهاند و قرارست مولفههای انقلاب اسلامی با در نظرگرفتن المان و فرم های سینمایی در داوریها دخیل باشد. از همین رو از حجت السلام سید محمد مهدی میرباقری، زیبایی نژاد، مجید شاهحسینی، حسن عباسی، احمدرضا معتمدی، احمد شاکری، وحید جلیلی، محسن نفر، شهریار زرشناس، یوسفعلی میرشکاک، یعقوب توکلی، عادل پیغامی، صادق کوشکی، سید عباس نبوی، محمد تقی کرمی، محمد جواد محقق، سعید زیباکلام و .....حضور دارند.
وی در ادامه با اشاره به تربیت نیروی انسانی در این عرصه گفت: در این مهم سالهای سال است که در حوزه تربیت نیروی انسانی کوتاهی شده است و تربیت نیرو و استفاده از نیروی کارآمد در دستور کار نیز است. اما نکته مهم این است که با مدیریت پولی نمیتوان کار هنری و سفارشی انجام داد بنابراین مسائل مادی در نظر نداریم و حتی برای اهدای جایزه نیز با مشکلاتی مواجه هستیم و قرار است با ارائه شماره حساب کمکهای مردمی ارائه شود تا بتوانیم به نوعی جایزه این دوره را تامین کنیم.
دبیر دومین جایزه سینمایی گفتمان انقلاب اسلامی در پایان صحبت های خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر نسبت برگزاری جشنواره فیلم فجر با مفاهیم انقلاب اسلامی گفت: جشنواره فیلم فجر در سی و یک دوره از فعالیت های خود تلاش بسیاری انجام شده است اما متاسفانه جریان قالب در این جشنواره جریان روشنفکری بوده است و در برخی موارد به جاهای عجیب و غریبی رفته است.
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