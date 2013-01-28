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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۳:۳۱

اسماعیلی خبر داد:

فعالیت مرزنشینان از سال آینده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد

فعالیت مرزنشینان از سال آینده به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: قائم مقام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اجرای طرح کارت الکترونیکی مبادلات مرزی، فعالیت مرزنشینان از اوایل سال 92 به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اسماعیلی ظهر دوشنبه در جلسه هماهنگی صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی در زاهدان اظهار داشت: تجمع اطلاعات مرزنشینان، نظارت بهتر بر عملکرد تعاونی ‌های مرزنشین، امکان تبادل سریع اطلاعات و تصمیم گیری بهینه در مورد سهمیه‌ ارزی مرزنشینان و کالا‌های قابل ورود از جمله اهداف اجرایی این طرح  است.

وی گفت: کارت ‌های الکترونیک مبادلات مرزی با توجه به اینکه به سمت تجارت الکترونیک سوق داده شده است جایگزین دفترچه‌ های کاغذی مرزی می‌ شود.

وی افزود: کارت مبادلات مرزی برای سرپرست خانوار صادر می‌ شود و به عنوان کارت هویتی مرزنشین نیز محسوب می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه بیان داشت: بیش از یک میلیون نفر مرزنشین در قالب 94 تعاونی مرزنشین در استان فعالیت اقتصادی انجام می‌ دهند.

نادر میرشکار گفت: در گذشته مبادلات مرزی مرزنشینان با دفترچه‌ های کاغذی و به صورت سنتی صورت می‌ گرفت و در حال حاضر با صدور کارت الکترونیکی مبادلات مرزی انجام که این فرآیند از طریق فناوری ‌های نوین الکترونیکی صورت خواهد پذیرفت.

وی افزود: سیستان و بلوچستان با توجه به دارا بودن هزار و 500 کیلومتر مرز آبی و خاکی از جمله استان‌ هایی است که در مبادلات مرزی سابقه دیرینه دارد و نگاه دولت نیز به مرز‌ها تامین معیشت با هدف کمک به مرزنشینان است.

وی اظهار داشت: میزان سهمیه ارزی تخصیصی مرزنشینان در سالجاری بیش از 100 میلیون دلار است.

میرشکار گفت: در حال حاضر در این استان از پنجم بهمن ماه جاری توسط دفاتر پیشخوان دولت ثبت ‌نام کارت الکترونیکی مبادلات مرزی آغاز شده است و مرزنشینان تا شعاع 50 کیلومتری می ‌توانند تا 15 اسفند ماه 91 با ارائه مدارکی از جمله فرم تایید محل سکونت توسط فرمانداری ‌ها، بخشداری ‌ها و دهیاری‌ ها، اصل کپی شناسنامه و کارت ملی تمامی افراد خانواده و یک قطعه عکس سرپرست خانوار به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه کنند.

وی افزود: مرزنشینان در انتخاب شرکت تعاونی مرزنشین اختیار دارند و از اوایل سال آینده کارت‌ های مبادلات مرزی از درجه اعتبار ساقط و هرگونه مبادله مرزی منوط به ارائه کارت الکترونیکی مبادلات مرزی است.

کد مطلب 1802585

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