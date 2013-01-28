ورزشگاه آزادی یا تختی را به سپاهان بدهید

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رحیمی در بخشی از این نامه از دکتر عباسی درخواست کرده با توجه به وضعیت نامطلوب چمن ورزشگاه فولادشهر که به طور یقین با ایرادات ای اف سی مواجه می شود، شرایطی مهیا شود که باشگاه فولاد مبارکه سپاهان حداقل برای بازی های گروهی در لیگ قهرمانان آسیا بتواند در ورزشگاه آزادی و یا تختی تهران میزبان رقبای خود باشد.
گفتنی است، طی روزهای گذشته کیفیت پایین زمین چمن ورزشگاه فولادشهر اصفهان باعث انتقادات بسیاری شده و مسئولان باشگاه اصفهانی را در این زمینه نگران کرده است.
روز گذشته شایعهای در مورد انتقال بازیهای سپاهان به ورزشگاه آزادی به گوش رسید و به نظر میرسد با توجه به این نامه سپاهانیها این مسئله جدیتر شده است
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