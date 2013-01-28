4 بیمارستان مشهد در جشنواره ملی حاکمیت بالینی برتر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بیمارستان شهید کامیاب مشهد از نصب و راه اندازی دستگاه تصویر برداری MRIدر این مرکز که زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد فعالیت می کند خبر داد .

علی معلمی با اشاره به اینکه کار آماده سازی و زیر ساختهای مورد نیاز دستگاه MRIاز نیمه سال گذشته در این مرکز آغاز شده است بیان کرد: با پیگیری های مسئولان دانشگاه گاز هلیوم مورد نیاز راه اندازی این دستگاه تهیه و به طور آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه این مرکز از مراکز تروما دانشگاهی به شمار می رود که بیماران سانحه دیده به آن ارجاع داده می شوند و ماهانه بیش از 70 بیمار برای انجام اقدامات تشخیصی نیاز به MRIپیدا می کردند بیان کرد :‌تا کنون برای انجام MRIبیماران سانحه دیده به دیگر مراکز اعم از دولتی و خصوصی ارجاع داده می شدند که با راه اندازی این دستگاه این مشکل مرتفع شد.

اختراع دهانشویه آفت دهانی از عصاره گل محمدی توسط پژوهشگران مشهدی

عضو هیئت علمی گروه فارماکولوژی و مرکز تحقیقات فارماکولوژیک گیاهان دارویی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از اختراع دهانشویه آفت دهانی از عصاره گل محمدی توسط پژوهشگران این مرکز خبر داد.

حسن رخشنده محقق این طرح با اشاره به اینکه این اختراع با همکاری کیوان سهرابی انارکی و حسین حسین پور انجام شده اظهار داشت: ‌در این طرح تاثیر ترکیبات اصلی گل محمدی در التیام آفت دهانی مورد بررسی قرار گرفت.

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه این دهانشویه با نام تجاری پارس رزا در اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده است بیان کرد: بر اساس تحقیقات انجام شده ‌مصرف این دهانشویه در کوتاه مدت، موجب ترمیم زخم های ناشی از آفت دهانی و کاهش درد و سوزش آن می شود .

4 بیمارستان مشهد درجشنواره ملی حاکمیت بالینیبرتر شدند

مسئول حاکمیت بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار داشت : در نخستین جشنواره بین المللی و دومین جشنواره ملی حاکمیت بالینی چهار بیمارستان زیر پوشش دانشگاه از جمله مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام رضا(ع)، بیمارستان ام البنین(س) ، مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی قائم (عج) بیمارستان شهید هاشمی نژاد به عنوان بیمارستان های برتر کشور در استقرار موفق نظام حاکمیت بالینی معرفی شدند .

زهرا داوودی بیان کرد:‌ بیمارستان امام رضا(ع) مشهد علاوه بر کسب مقام برتر در این جشنواره، در محورهای اثر بخشی بالینی ، پزشکی مبتنی بر شواهد و راهنمایی بالینی نیز موفق به کسب مقام نخست کشوری شد.

وی تصریح کرد:‌ سال جاری 150 بیمارستان کشور در هفت محور از جمله استفاده از اطلاعات، مدیریت و رهبری، مدیریت خطر و ایمنی بیمار، اثربخشی بالینی، آموزش و مدیریت کارکنان، ممیزی بالینی و مشارکت بیمار و جامعه مورد ارزیابی قرار گرفتند که از این تعداد 60 بیمارستان به عنوان برتر معرفی شدند.