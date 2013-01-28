میزان خراسان شمالی به مصاف دانشگاه آزاد می رود/ جدال صدرنشین ها

کوروش خسرویار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هفته دوم نهمین دوره رقابت های لیگ جودو دسته برتر باشگاههای کشور با عنوان جام ولایت، چهارشنبه هفته جاری با انجام 9 دیدار به میزبانی تهران و درمحل سالن شهید افراسیابی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این هفته تیم جودو موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی که در حال حاضر در رده دوم جدول رده بندی لیگ قرار دارد، در دور سوم این مسابقات برابر دانشگاه آزاد اسلامی صدرنشین به میدان می رود.

به گفته خسرویار در حال حاضر تیم های دانشگاه آزاد اسلامی و میزان خراسان شمالی با شش امتیاز و به دلیل اختلاف در تعداد برد به ترتیب در رده های اول و دوم جدول رده بندی قرار دارند و جدال این هفته برای هر دو تیم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

وی اظهار داشت: تیم موسسه مالی و اعتباری میزان بعد از این دیدار حساس، در همین روز در دور چهارم با شهدای خوزستان دیدار می کند و در دور پنجم نیز به مصاف شهروند چالوس خواهد رفت.

خسرویار با بیان اینکه اعضای تیم خراسان شمالی صبح دوشنبه برای حضور در این مسابقات بجنورد را به مقصد تهران ترک کردند، اظهار داشت: اعضای این تیم را در وزن 60 کیلوگرم بهزاد وحدانی و سعید رضاییان، در 66 کیلو مصطفی دلیریان و مختار خورنگ، در 73 کیلو سعید مولایی و علی فرزانه، در 81 کیلو محسن بخشایی و حامد ملک محمدی، در 90 کیلو علی محمدنیا و یونس ولی زاده، در 100 کیلو ژاکوب آواکیان و مجتبی قادری قهرمانلو و در وزن 100+ کیلوگرم ابراهیم قجر و مسعود حاجی پور مقدم تشکیل داده اند.

این مسئول در ادامه یادآور شد: 13 دی ماه و در هفته نخست این رقابت ها تیم جودو موسسه مالی و اعتباری میزان خراسان شمالی در دور اول با نتیجه سه بر دو برابر پاس ثامن الحجج خراسان رضوی به پیروزی رسید و در دور دوم نیز موفق شد با نتیجه پنج بر دو نفت مسجد سلیمان را مغلوب کند.

وی افزود: بر این اساس تیم استان در پایان هفته نخست لیگ برتر جودو کشور با دو پیروزی و شش امتیاز و تنها به دلیل تفاضل برد انفرادی کمتر نسبت به تیم دانشگاه آزاد در رده دوم قرار دارد.

به گفته خسرویار هم اکنون در جدول رده بندی لیگ برتر جودو کشور دانشگاه آزاد با شش امتیاز و تفاضل برد انفرادی 7+ در مکان نخست ایستاده است، موسه مالی اعتباری میزان خراسان شمالی نیز با شش امتیاز و تفاضل 4+ در مکان دوم قرار دارد و پاس ثامن الحجج خراسان رضوی با سه امتیاز در مکان سوم جای دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نهمین دوره رقابت های لیگ برتر جودو باشگاههای کشور با عنوان جام ولایت با حضور هفت تیم از 13 دی ماه آغاز شده است.