به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه برگزاری نخستین جشنواره فرهنگی و نمایشگاه تولیدات ورزشی، داود حومینیان معاون آموزشی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران و دبیر جشنواره در نشست خبری که امروز دوشنبه برگزار شد، در مورد چارچوب های برگزاری این جشنواره توضیح داد.

حومینیان با تاکید بر بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر واگذاری سال 91 به سال تولید و حمایت از سرمایه ملی خاطرنشان کرد: این جشنواره در این راستا برگزار می شود که بتوانیم این موضوع و تاکید بر تولید ملی را از شعار خارج کرده و به عمل تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: اگر بر تولید ملی تاکید داریم باید تولیدکننده داشته باشیم. ما با این رویکرد شرایطی را ایجاد کرده ایم تا در محیط دانشگاه تولیدکننده ورزشی بتوانند تولیدات ملی خود را عرضه کنند و همزمان توسعه آزاداندیشی با این رویکرد که چگونه می توان تولیدات داخلی را ارتقاء داد، نیز خواهیم داشت.

دبیر جشنواره فرهنگی و نمایشگاه تولیدات ورزشی یادآور شد: همزمان با این جشنواره کارگاه های آموزشی نیز پیش بینی شده است تا تولیدکنندگان و محققان شرکت کننده بتوانند دستاوردهای خود را ارائه دهند.

حومینیان با تاکید بر اینکه به دنبال این هستیم ارتباط میان صنعت و ورزش را به صورت عملی درآوریم، خاطر نشان کرد: طبق بیانات مقام معظم رهبری اگر دانشگاه اصلاح شود، مملکت اصلاح خواهد شد. ما هم معتقدیم اگر ورزش دانشگاه اصلاح شود، ورزش مملکت اصلاح خواهد شد. اگر تعاملی که به دنبال ایجاد آن بین صنعت و ورزش هستیم، ایجاد شود سرآغازی خواهد شد برای تحقق حرکتی که پایه گذاری شده است.

وی گفت: اهل شعار نیستیم چون در عمل تولیدکنندگان، محققان و مسئولان ورزشی را برای نخستین بار کنار هم جمع کرده ایم. حال اینکه نتیجه این گردهمایی چه خواهد بود، در آینده مشخص می شود. این کاری است که باید وزارت ورزش آن را انجام می داد یا نهادهای دیگر مثل وزارت کار اما کوتاهی کردند.

دبیر جشنواره فرهنگی و نمایشگاه تولیدات ورزشی در مورد هزینه های این نمایشگاه گفت: در سال تولید ملی میلیاردها تومان هزینه شعار در این زمینه شده است، ولی در عمل هیچ؛ ما برای برگزاری جشنواره درخواست کمک مالی کردیم، اما از طرف هیچ فرد یا ارگانی یک ریال هم کمک نشد.

حومینیان افزود: برخی رسانه ها هم در این زمینه کوتاهی کردند مثلا وقتی موضوع برگزاری جشنواره مطرح شد، یکی از شبکه های تلویزیونی برای همکاری استقبال کرد، اما در قبال آن خواستار 700 هزار تومان برای هر دقیقه کار شدند.

وی خاطرنشان کرد: این در حالی است که پیش از نهایی شدن محل برگزاری جشنواره یکی از تجار کیش پیشنهاد داد که این جشنواره در جزیره کیش برگزار شود، در واقع این قشر ارزش کار ما را فهمیدند، اما متولیان این امر برای همکاری پول می خواستند.

دبیر جشنواره فرهنگی و نمایشگاه تولیدات ورزشی با اشاره به همایش ها و سمینارهایی که در طول سال برگزار شده است، اظهار داشت: خروجی آنها چه بوده است؟ دانشجو مقاله داده و استاد هم استفاده آن را برده است، در واقع خروجی نداشته چون مخاطب و کاری برای ارائه نبوده است.

حومینیان تصریح کرد: اگر فکر و اندیشه ای که دانشگاه پشت آن است، تحقق یابد، مسیر آینده را ترسیم خواهیم کرد. اگر در این زمینه حمایت و اطلاع رسانی کامل انجام شود، حتما از برگزاری جشنواره به نتیجه خواهیم رسید.

"چرا با وجود پیشنهاد مطرح شده محل برگزاری جشنواره در کیش انتخاب نشد؟"، وی در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر گفت: برای نخستین بار است که چنین جشنواره ای برگزار می شود. صلاح نبود این فرصت از دانشگاه گرفته می شد هر چند که دانشگاه تهران در کیش هم مرکز آموزشی دارد.

"تفاوت این نمایشگاه با نمایشگاهی که چندی پیش در مصلی تهران برگزار شد، چیست؟"، این پرسشی بود که دبیر جشنواره فرهنگی و نمایشگاه تولیدات ورزشی در پاسخ به آن گفت: طی روزهای آینده هم نمایشگاهی برگزار خواهد شد، اما شرکت کنندگان در نمایشگاه های مصلی و نمایشگاه های روزهای آتی تولیدکنندگان داخلی بودند؟ نه، شرکت کنندگان در این نمایشگاه واردکنندگان هستند.

حومینیان ادامه داد: این در حالی است که در جشنواره ما فقط تولیدکنندگان داخلی شرکت دارند ما از وزارت ورزش هم دعوت کردیم حالا اینکه این وزارتخانه برای سرمایه گذاری اقدام نمی کند، مشکل ما نیست. جایگاه نمایشگاه ورزشی در دانشکده تربیت بدنی است، نه در مصلی. این نمایشگاه ها با حضور بازرگانان برگزار می شود، نه تولیدکنندگان.

"برای معرفی تولیدکنندگان ورزشی چه میزان بسترسازی شده است؟"، پاسخ وی به این سوال این بود: کار ما چیز دیگری است، اما ضعفی دیدیم و قصد داریم برای پوشش آن کاری کنیم. در این زمینه تبلیغات زیادی نکردیم. همین حضور رسانه ها می تواند کمک به اطلاع رسانی کند.

دبیر جشنواره فرهنگی و نمایشگاه تولیدات ورزشی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا حلقه مفقود شده بین صنعت و ورزش بعد از برگزاری جشنواره هم به قوت خود باقی خواهد ماند؟، گفت: اینکه بعد از برگزاری جشنواره چه میزان به نتیجه برسیم و موضوع مورد نظر ثبات پیدا کند، به مسائل مختلف بستگی دارد. اگر قرار است بین صنعت و ورزش ارتباطی ایجاد شود، باید دانشگاه آن را ایجاد کند. ما گام اول را برداشته ایم. اگر دیگران کمک کنند می توان به نتیجه رسید.