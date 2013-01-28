درجه فرمانده منطقه چهارم ندسا ترفیع یافت/تقدیر از فرماندهان نمونه

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه از تعدادی از فرماندهان نمونه نیروی دریایی تقدیر و هدایایی به آنان اهدا شد.

در این مراسم که دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه و حجت الاسلام عبدالنبی صداقت مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه نیز حضور داشتند، نشان دریادار دومی به یدالله بادین فرمانده جدید منطقه چهارم نیروی دریایی سپاه اعطا شد.

سردار جعفری در این مراسم ضمن تشکر و تقدیر از زحمات بی وقفه و شبانه روزی کارکنان و فرماندهان نیروی دریایی سپاه بر حفظ و ارتقای آمادگی های رزمی و دفاعی تاکید کرد.