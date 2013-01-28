به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی صبح امروز دوشنبه 9 بهمن در حاشیه تجدید بیعت اهالی فرهنگ، هنر و رسانه با آرمانهای امام راحل (ره) در مرقد ایشان، به سوالات خبرنگاران درباره جشنواره فیلم فجر، پاسخ گفت.
حسینی درباره جشنواره فیلم فجر امسال گفت: به یاری خداوند امسال دوستان اهتمام ویژهای داشتهاند و از تجربیات دورههای قبل هم برای برگزاری مطلوب جشنواره فیلم فجر استفاده شده است.
جشنواره فیلم فجر، مورد مسئلهآفرینی نخواهد داشت
وی کیفیت اقدامات انجام شده برای برگزاری سی و یکمین جشنواره فیلم فجر را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: امسال موارد مسئله آفرینی نخواهیم داشت و خود این میتواند یک محور وفاق و عامل همبستگی بین سینماگران و هنرمندان ما باشد.
حسینی درباره دلیل کاهش تعداد فیلمهای امسال جشنواره فیلم فجر هم یادآور شد: قطعاً در بخش مسابقه باید تعداد خاصی فیلم باشد و بالاخره هیئت انتخاب اینها را با مشورت و رایزنیهایی که انجام دادهاند، انتخاب کردهاند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امسال هم مثل سالهای قبل تعدادی از فیلمهای خارج از بخش مسابقه برای مردم نمایش داده میشود.
حضور 95 فیلم در جشنواره یعنی پرکار بودن فیلمسازان ما در امسال
وی ادامه داد: در مجموع علیرغم مشکلاتی که بوده، 95 فیلم به جشنواره امسال رسیده و این نشان میدهد فیلمسازان ما سال پرکاری را پشت سر گذاشتهاند و اینطور نبوده که رکودی در جشنواره بوده باشد.
حسینی اضافه کرد: ما جشنوارههای متعددی داریم که اینها فرصت خوبی است برای اینکه هنرمندان ما در رشتههای مختلف هم همبستگی خودشان را نشان دهند و انشاءالله در چارچوب موازین نظام اسلامی و افکار امام (ره) گام بردارند.
امیدواری وزیر ارشاد برای اجرایی شدن وام مسکن خبرنگاران تا قبل از عید
وزیر ارشاد درباره آخرین وضعیت وام مسکن خبرنگاران هم گفت: با جدیت داریم این مسئله را دنبال میکنیم و امیدواریم در اولین فرصت این وعدهای که دولت داده است، محقق کنیم.
وی تاکید کرد: پرداخت این وام بستگی به تصمیم وزارت مسکن دارد و امیدواریم تا قبل از پایان سال این کار اجرایی شود.
بررسی مهمان ویژه نمایشگاه کتاب تهران در سال 1392
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در مورد مهمان ویژه برای حضور در نمایشگاه آتی کتاب تهران هم گفت: دوستان معاونت امور فرهنگی به دنبال این مسئله هستند و بحث در مورد کشورهای مختلفی که میتوانند به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب حضور داشته باشد، در شورای سیاستگذاری این نمایشگاه در جریان است.
حسینی افزود: قطعاً این کشور باید از ویژگیهای خاصی برخوردار باشند که همانطور که گفتم دوستان معاونت فرهنگی مشغول بررسی این موضوع هستند.
