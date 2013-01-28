تصفیه خانه فاضلاب بروجرد سال آینده راه اندازی می شود

حبیب الله حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این تصفیه خانه تکمیل شده است و برای آنکه به مرحله تصفیه فاضلاب برسد نیازمند افزایش انشعابات فاضلاب هستیم که طبق برنامه در سال 92 به این توان خواهیم رسید که فاضلاب خانگی را در بروجرد تصفیه و برای توسعه فضای سبز در اختیار شهرداری قرار دهیم.

وی تصریح کرد: شبکه فاضلاب بروجرد بیش از 20 سال عمر دارد و بدون نیاز به پمپ تنها به صورت ثقلی می تواند به تصفیه خانه فاضلاب شهرستان بروجرد متصل شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب بروجرد افزود: خطوط انتقال فاضلاب شهرستان بروجرد پس از 20 سال هیچ گونه مشکلی ندارد و به گونه ای طراحی شده است تا 40 سال آینده جوابگوی نیاز بروجرد باشد.

حدادی ادامه داد: از زمان شروع طرح فاضلاب در بروجرد 20 درصد شبکه فاضلاب بروجرد احداث شده و این شرکت برای ارائه خدمات با توجه به محدودیتهای مالی اولویت احداث خطوط انتقال فاضلاب را مناطقی با خاک صخره ای در نظر گرفته است.

وی افزود: مناطق فاز دوم شهرک اندیشه، منطقه علی آباد، خیابان مدرس و دیگر مناطقی که به دلیل مشکل صخره ای بودن خاک با دفع فاضلاب مشکل داشتند با احداث 15کیلومتر خطوط انتقال فاضلاب به این شبکه متصل و در حال استفاده از خدمات این شرکت هستند.