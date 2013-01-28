هوای پایتخت در شرایط سالم/ 9 منطقه در پایتخت دارای بیشترین آلودگی هوا

یوسف رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به گزارشات رسیده از ایستگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت تمام آلاینده هانسبت به روز گذشته افزوده شده و هوای تهران با قرار گرفتن شاخص ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون روی عدد 96 در شرایط سالم است.

وی افزود: در حال حاضر میانگین غلظت تمام آلاینده ها به غیر از ایستگاه های شاد آباد، شهرری، شهرداری منطقه 11، پارک سلامت، پارک رازی، پارک شکوفه، پاسداران، شهرک چشمه و شهرداری منطقه 15 به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون و ایستگاه شاد آباد به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از ده میکرون در سایرایستگاه ها در حد مجاز است.

مدیرکل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران تصریح کرد: گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری همراه با وزش ملایم باد است و انتظار می رود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر به غیر از مناطق پرتردد و شلوغ در سایر نقاط شهر در شرایط سالم باقی بماند.

به گفته رشیدی، در حال حاضر ایستگاه شهرداری منطقه 15 آلوده ترین منطقه پایتخت از نظر ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون است.