به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پرونده یکی از چندین پرونده­ای است که قرار است طی هفته جاری در دادگاه جنایات جنگی در پایگاه نظامی آمریکا واقع در خلیج گوانتانامو مورد بررسی قرار بگیرد، است.

متهمان این پرونده خالد شیخ محمد، متهم به طراحی یکی از بخش­های اصلی حملات 11 سپتامبر نیویورک و چهار زندانی متهم به دست داشتن در آموزش هواپیماربایان حادثه 11 سپتامبر هستند.

وکلای مدافع این متهمان حملات 11 سپتامبر، از قاضی پرونده خواسته­اند به دولت آمریکا دستور دهد تا اسناد کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا را که در آن­ها به سی آی اِی اجازه داده شده است تا زندانیان القاعده را بدون محاکمه از مرزها خارج کنند و آن­ها را در زندان­های مخفی بازجویی کنند، را به دادگاه تحویل دهد.

شکنجه و آزار زندانیان در زندان ابوغریب عراق توسط سربازان آمریکایی در سال 2004 رسوایی بزرگی را برای آمریکا در پی داشت

جرج بوش در سال 2006 اعلام کرد متهمین حملات 11 سپتامبر از زندانیان مهمی هستند که از زندان­های مخفی به گوانتانامو فرستاده شده­اند.

سی آی اِی تایید کرده است که شیخ محمد در زمان بازداشت در زندان­های مخفی با تکنیک واتربوردینگ‏ یا القای حس خفگی درآب شکنجه شده است. شیخ محمد گفته است علاوه بر شکنجه با واتربوردینگ وی با محرومیت از خواب، تهدید، و زنجیر شدن در حالت­های دردآور شکنجه شده است.

به نوشته رویترز، وکلای متهمان حملات 11 سپتامبر برخورد مامورین امنیتی آمریکایی را با متهمان غیرقانونی می­داند و می توانند از "سورفتارهای خشن دولت" به عنوان ابزاری برای رهانیدن متهمین از مجازات اعدام استفاده کنند.