به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این پرونده یکی از چندین پروندهای است که قرار است طی هفته جاری در دادگاه جنایات جنگی در پایگاه نظامی آمریکا واقع در خلیج گوانتانامو مورد بررسی قرار بگیرد، است.
متهمان این پرونده خالد شیخ محمد، متهم به طراحی یکی از بخشهای اصلی حملات 11 سپتامبر نیویورک و چهار زندانی متهم به دست داشتن در آموزش هواپیماربایان حادثه 11 سپتامبر هستند.
وکلای مدافع این متهمان حملات 11 سپتامبر، از قاضی پرونده خواستهاند به دولت آمریکا دستور دهد تا اسناد کاخ سفید و وزارت دادگستری آمریکا را که در آنها به سی آی اِی اجازه داده شده است تا زندانیان القاعده را بدون محاکمه از مرزها خارج کنند و آنها را در زندانهای مخفی بازجویی کنند، را به دادگاه تحویل دهد.
شکنجه و آزار زندانیان در زندان ابوغریب عراق توسط سربازان آمریکایی در سال 2004 رسوایی بزرگی را برای آمریکا در پی داشت
جرج بوش در سال 2006 اعلام کرد متهمین حملات 11 سپتامبر از زندانیان مهمی هستند که از زندانهای مخفی به گوانتانامو فرستاده شدهاند.
سی آی اِی تایید کرده است که شیخ محمد در زمان بازداشت در زندانهای مخفی با تکنیک واتربوردینگ یا القای حس خفگی درآب شکنجه شده است. شیخ محمد گفته است علاوه بر شکنجه با واتربوردینگ وی با محرومیت از خواب، تهدید، و زنجیر شدن در حالتهای دردآور شکنجه شده است.
به نوشته رویترز، وکلای متهمان حملات 11 سپتامبر برخورد مامورین امنیتی آمریکایی را با متهمان غیرقانونی میداند و می توانند از "سورفتارهای خشن دولت" به عنوان ابزاری برای رهانیدن متهمین از مجازات اعدام استفاده کنند.
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