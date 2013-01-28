9 طرح عمرانی در شهرستان بناب بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: این طرحها در مجموع با اعتباری افزون بر 40 میلیارد ریال احداث شده که سه مورد که اعتبار آنها بیش از پنج میلیارد ریال است، با حضور استاندار آذربایجان شرقی به بهره برداری می رسد.

وی سپس بر لزوم اجرای هرچه باشکوه تر مراسم گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خصوصاً در روستاهای بناب تأکید کرد و خواستار شرک گسترده مدیران شهرستان در همه برنامه های دهه فجر امسال شد.

فرماندار بناب با اشاره به ضرورت حضور آگاهانه مردم درانتخابات آتی شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز انتخابات ریاست جمهوری گفت: سعی کنیم مدیریت شهر و روستا و کشور را به افراد آگاه و بصیر بسپاریم و افرادی که به اصل نظام و ولایت فقیه اعتقاد دارند، انتخاب و به آنها رأی دهیم.

برقی در ادامه اظهار امیدواری کرد مردم ولایتمدار شهرستان بناب همزمان با مردم سراسر میهن اسلامی با حضور پرشور و دشمن شکن در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و دشمنان نظام خواهند زد.