باید از تبلیغات سوء دشمنان بهره برداری مثبت به نفع جهان اسلام داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری مهر، «سید عمار ابو رغیف» از علمای برجسته عراق طی سخنانی در دومین روز از بیست و ششمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی که دوشنبه 9 بهمن ماه در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد، با اشاره به تبعات جبران ناپذیر طایفه گرایی تأکید کرد: طایفه گری یک آنفولانزا نیست که با یک دارو درمان شود بلکه بیماری ای است که علل فراوان دارد و باید همه این علل مورد بررسی قرار گیرد، تا بتوان به وحدت دست یافت.

وی افزود: هر کس تلاش می کند به شیوه ای راه دستیابی به وحدت را هموار کند؛ برخی از تأکید بر مشترکات سخن می گویند و برخی نیز تلاش می کنند، سیاق کلام خود را تغییر دهند. آنچه در این میان اهمیت دارد تعمق و بررسی مسائل اختلافی است.

این اندیشمند عراقی با بیان اینکه مسئله تقریب نیاز به اندیشه‌های اخلاقی دارد که در چارچوب تعالیم پیامبر اسلام(ص) شکل گرفته باشد، تصریح کرد: ایجاد تقریب دارای پیچیدگی‌هایی است و نیاز به ابزارهای گوناگونی دارد که باید همه آنها در نظر گرفته شود.

مفاهیم جدید فکری در جوامع اسلامی موجب دو دستگی مسلمانان می‌شود

در ادامه این نشست «عبدالرحیم بن علی» از سودان طی سخنانی به تلاش‌هایی که در 20 سال گذشته برای ایجاد تقریب و وحدت انجام شده است، اشاره کرد و افزود: قرآن، اساس محکمی است که مذاهب مختلف می توانند پیرامون آن متحد شوند.



وی با بیان این که اختلاف‌هایی که در ارتباط با تاویل قرآن وجود دارد بی اساس است و می توان آنها را نادیده گرفت، گفت: سنت نیز پس از قرآن باید مورد بررسی قرار بگیرد و منابع آن و نظر مذاهب مختلف در ارتباط با سنت بررسی شود.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه موارد اختلافی بسیار جزئی است، تأکید کرد: در این اجلاس باید به مسائل مهم و روز جهان اسلام پرداخت.

این اندیشمند سودانی مفاهیم جدید فکری مانند دموکراسی و مکاتب لائیک در کشورهای اسلامی را موجب دو دستگی شهروندان در این کشورها دانست و تصریح کرد: همه مذاهب و حتی پیروان همه ادیان باید در مسائل مهم روز با یکدیگر متحد شوند و اختلاف در موارد جزئی را کنار بگذارند.

«علی رمضان الاوسی» نیز دیگر سخنران این نشست عمومی اندیشمندان مسلمان در کنفرانس وحدت بود که از نزول قرآن کریم برای همه انسان‌ها، ویژگی‌های پیام رسالت، ویژگی‌های پیامبر(ص) در قرآن، اهداف پیامبر در تکامل انسان‌ها، هدایت‌گری قرآن، و نحوه تفسیر قران از سوی پیامبر به عنوان هفت اصل مهمی که باید برای دستیابی به وحدت مورد تاکید قرار گیرد، یاد کرد.

امکان استفاده مثبت از تبلیغات سوء دشمنان

«محمد سعید النعمانی» اندیشمند عراقی نیز با اشاره به جایگاه ایران اسلامی در جهان امروز، آیت‌الله تسخیری را از مواهب ایران برشمرد و خطاب به آیت‌الله اراکی دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی تصریح کرد: شما این پست را در شرایط حساسی در دست گرفته اید که امت اسلامی با بحران‌های خطرناکی رو به رو است.

وی با بیان اینکه ضرورت وحدت از مسایل بدیهی است اما باید در رابطه با راه‌های رسیدن به آن سخن گفت از اتهام‌هایی که به شیعیان نسبت داده می‌شود، گلایه کرد.

نعمانی با اشاره به اینکه می‌توان از تبلیغات سوء دشمنان استفاده مثبت و چالش‌ها را به فرصت تبدیل کرد، گفت: باید بر تبلیغات رسانه‌ای در برخی رسانه‌های سنی مذهب و حتی شیعی می‌شود و موجب دشمنی میان مسلمانان می‌گردد، نظارت کرد.

دین اسلام دین تسامح و گذشت است

«طلال عتریسی» استاد دانشگاه لبنان نیز دیگر سخنران این نشست بود که طی سخنانی تأکید کرد: دین اسلام دین تسامح و گذشت بوده و همواره با تکفیر مخالف است.

وی با بیان اینکه این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که دنیا شاهد تحولات فراوانی است، گفت: این تحولات باید در این اجلاس مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.

این اندیشمند لبنانی با اشاره به اینکه وحدت یک موضوع راهبردی است و نباید انتظار نتیجه بخشی کوتاه مدت از آن داشته باشیم تصریح کرد: باید در این اجلاس این راهبرد را بنا کنیم تا بتوانیم به وحدت برسیم و اجازه ندهیم کشتار مسلمانان تحت عنوان تکفیر جایز دانسته شود.