سه طرح صنعتی در ایلام به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی مهدی اظهار داشت: همزمان با برگزاری جشن های گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی، تعداد سه طرح صنعتی در این استان به بهره برداری می رسد.

وی عنوان کرد: این طرح ها شامل شرکت پلاست ماداکتو تولید کننده انواع لوله های پلاستیکی آزمایشگاهی با ظرفیت سالیانه 100 تن، فرآوری و بسته بندی قارچ خوراکی با ظرفیت سالانه 100 تن و شرکت تعاونی شماره 2453 تولید کننده فوم پلی استایرین معمولی با ظرفیت سالیانه 400 تن می باشند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کل سرمایه گذاری صورت گرفته برای راه اندازی این تعداد طرح 12 میلیارد ریال است.

وی اضافه کرد: محل استقرار این واحدها به ترتیب در شهرکهای صنعتی دره شهر، ایلام و ایوان قرار دارند که پس از بهره برداری از آنها برای 26 نفر جوان جویای کار زمینه اشتغال فراهم می شود.

افزایش ظرفیت آرد در شهرستان دهلران



فرماندار دهلران گفت: ظرفیت تولید کارخانه آرد این شهرستان با انجام عملیات تجهیز و نوسازی ماشین آلات به 150 تن در روز افزایش می یابد.

بهزاد علیزاده افزود: عملیات تعمیر، تجهیز و نوسازی این کارخانه در راستای ارتقا کیفیت آرد تولیدی و رعایت نکات بهداشتی و افزایش تولید انجام شده است.

وی به تولید روزانه 100 تن آرد در این کارخانه قبل از تعمیر و تجهیز اشاره و افزود: این میزان با تجهیز و نوسازی دستگاه ها به 150 تن در روز افزایش خواهد یافت.

فرماندار دهلران تاکید کرد: کارخانه آرد این شهرستان در زمینی با گستره سه هزار و 500 متر مربع در شش طبقه توسط بخش خصوصی احداث شده و تاکنون 15 میلیارد ریال برای تعویض ماشین آلات و بهسازی کارخانه هزینه شده است.

علیزاده همچنین از پیشرفت 95 درصدی مراحل تعمیر و تجهیز این کارخانه خبر داد و بیان کرد: عملیات اجرایی تعمیر، تجهیز و نوسازی این کارخانه چهار ماه طول کشیده است.

وی ادامه داد: این کارخانه آرد همزمان با دهه مبارک فجر فعالیت دوباره را آغاز می کند.

فرماندار دهلران تاکید کرد: آرد تولیدی این کارخانه که در انواع سفید و سبوس دار است، علاوه بر نیاز شهرستان قابلیت صادرات به کشور عراق را نیز دارد.

علیزاده گفت: انبار ذخیره این کارخانه قابلیت ذخیره هشت هزار تن گندم دارد.

صیانت از حقوق شهروندی از مهمترین مسئولیتهای دولت است



مدیر کل امور اجتماعی استانداری گفت: صیانت از حقوق شهروندی از مهمترین مسئولیتهای دولت است.

مسعود ملکی در کارگروه آموزشی حقوق شهروندی که با حضور کلیه فرمانداران، بخشداران، مدیران کل و مدیران ستادی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: صیانت از حقوق شهروندی همواره مورد تأکید مسئولین بوده است و در شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و شورای فرهنگ عمومی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

ملکی از تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی در استان خبر داد و افزود: به منظور فرهنگ سازی و ارتقاء فرهنگ عمومی این ستاد در مرکز استان تشکیل و در شهرستانها نیز در حال پیگیری است.

وی به بعد نظارتی این ستاد اشاره داشت و تصریح کرد: این ستاد حقوق شهروندی را از دستگاههای مرتبط با موضوع را پیگیری و راهکارهای لازم را نیز به بحث و بررسی خواهد گذاشت.

ملکی به توجه ویژه دولت به این امر اشاره کرد و افزود: صیانت از حقوق شهروندی موضوعی است که همواره در فرهنگ ما ایرانیان وجود داشته است و در حال حاضر نیز به صورت ویژه در دستور کار دولت و نظام قرار گرفته است.

لازم به ذکر است در این کارگروه تعداد 120 نفر از مدیران استان به مدت 6 ساعت حضور داشتند.

نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سال 90 استان ایلام در کشور منتشر شد



مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات استانداری ایلام از انتشار نشریه جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان در کشور - سال 1390 خبر داد.

شهرام طهماسبی پور اظهار داشت: این نشریه توسط دفتر آمار و اطلاعات استانداری تهیه و تدوین شده است.

وی ادامه داد: اطلاعات این نشریه در 22 بخش گردآوری و تنظیم شده و رتبه استان ایلام در میان استان های کشور را مشخص می کند.

وی افزود: استفاده از شاخص های حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله مزایای مطالب مندرج در این نشریه است.

طهماسبی پور گفت: هریک از جداول موجود در نشریه به یک شاخص اختصاص یافته است.

وی افزود: همچنین رتبه هر استان در آن شاخص براساس بیشترین و کمترین مقدار و با در نظر گرفتن ارزش آنها محاسبه شده است.

یشگیری از مرگ کودکان نیازمند برنامه های مداخله ای همه جانبه است

رئیس مرکز بهداشت استان ایلام در کمیته تخصصی مرگ و میر کودکان 1 تا 59 ماهه عنوان کرد: پیشگیری از مرگ کودکان و مداخله در بهبود زندگی آن ها نیازمند برنامه های مداخله ای و تلاش سخت کوشانه است که با برنامه ریزی جدید، افزایش کیفیت خدمات، آموزش های لازم در دوران بارداری و قبل از آن، مراقبت های هنگام بارداری و زایمان و هنگام تولد فرزند و با اقدامات بهداشتی و درمانی مناسب، مرگ و میر کودکان کاهش داده می شود که در این رابطه نقش عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موثر است و نیازمند همکاری سازمان ها و ادارات ذیربط است چرا که در بحث سلامت کودکان و کاهش مرگ و میر آن ها تمام ارگان ها و ادارات می توانند مثمر ثمر باشند.

جواد نورالهی یکی از برنامه ها جهت رسیدن به این مهم را بحث آسیب شناسی موضوع دانست و تصریح کرد: لازم است در جهت رسیدن به شاخص های تعریف شده سازمان جهانی بهداشت و انتظارات مدون وزارت بهداشت مداخلات همه جانبه صورت گیرد و با افزایش سطح خدمات با کیفیت و آموزش دهی بیشتر مرگ و میرها را در این سن کاهش داد که با همکاری گرفتن از متخصصین اطفال می توان اقدامات پیشگیرانه و درمانی را بهبود بخشید.

وی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: در راستای پیشگیری از مرگ و میر کودکان با برنامه ریزی های صورت گرفته و در دست اقدام و هماهنگی و مدیریت دست اندرکاران و رفع موانع و مشکلات قطعاً نتایج فعالیت ها مثبت خواهد بود که این امر نیازمند همت کلی و مداخله علمی است و هم چنین نیازمند این است که دیدگاه سلامت را با مراقبت و کاهش عوارض همراه کرد و برنامه هایی را که در نظام سلامت هدف گذاری شده است را مد نظر قرار داد و مدیریت کرد.

با فروشندگان مصنوعات طلا فاقد کد شناسایی و طلای خارجی غیر مجاز برخورد قانونی خواهد شد



کارشناس اجرای استاندارد اداره کل استاندارد استان ایلام گفت: با توجه به انحصاری بودن ضرب سکه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خرید، فروش و تولید هر نوع سکه مدور پارسیان و هخامنشی ممنوع و فروش مصنوعات طلا فاقد کد شناسایی و طلای خارجی غیر مجاز بوده و کارشناسان این اداره کل در صورت مشاهده، این مصنوعات را جمع آوری و با واحدهای متخلف برخورد قانونی خواهد شد.



مجتبی پالیزبان گفت:بر اساس دستورالعمل کنترل و نظارت بر مصنوعات طلا و فلزات گرانبهای سازمان ملی استاندارد ایران بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات طلا سطح استان ایلام انجام می شود.

پالیزبان با اعلام این مطلب افزود :همچنین گشت ها ی مشترک با حضور کارشناسان این اداره کل به اتفاق کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نماینده اتحادیه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر استان ایلام به منظور بازرسی، کنترل و نظارت بر وضعیت عیار و استاندارد مصنوعات طلا به اجرا درآمده و تا پایان سال نیز در کلیه شهرستان های استان ادامه پیدا خواهد کرد.

پالیزبان تصریح کرد: حک نمودن علامت استانداد به همراه کد شناسایی بر روی کلیه مصنوعات طلا اجباری طلا در واحدهای تولیدی و عرضه کننده این مصنوعات اجباری می باشد و این کدها باعث کاهش کم فروشی وجلوگیری از ساخت طلای تقلبی شده و کلیه خریداران نیز هنگام خرید طلا، به فاکتور فروش با درج نام مصنوع، قیمت، شماره شناسایی و علامت استاندارد توجه کنند.

سارق غیر بومی خودروهای دهلران دستگیر شد

سرهنگ علی ابراهیم زاده فرمانده انتظامی شهرستان دهلران هر گفت: به دنبال وقوع چند فقره سرقت داخل خودرو باتوجه به حساسیت موضوع در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی اظهار داشت: با برسی ابعاد سرقت ها خوشبختانه پلیس آگاهی موفق به شنایی این سارق کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران افزود: پس از شنایی این سارق پلیس آگاهی اقدام به دستگیری آن کرد ودر بررسی های صورت گرفته این سارق غیر بوی بوده و تاکنون به سفره سرقت داخل خودرو اعتراف کرده است.

سرهنگ ابراهیم زاده گفت: برای برسی بیشتر موضوع متهم را در اختیار مقامات قضایی شهرستان قرار دادیم.

برگزاری پنج دوره آموزشی تغذیه غذا در شهرستان دهلران

سعید نصرالهی رئیس شبکه بهداشتی شهرستان دهلران گفت: از ابتدای سال تاکنون پنج دوره آموزشی تغذیه برای نیر وهای نظامی، مدارس ، بهورزان و پر سنل کاردان شبکه و بهداشت شهرستان دهلران بر گزار شده است.

وی افزود: هدف از بر گزاری این کلاسها آگاهی به افراد در رابطه اب گروهای غذایی و نحوه صحیح تغذیه بوده است.

نصرالهی اظهار داشت: رعایت وتبعین تعادل وکنترل کالری ومواد غذایی استفاده از میان وعد ها غذایی وچلوگیری از چاقی تنظیم رژیم غذایی از جمله آموز ش ها یی بوده که برای افر اد بر گزار شده است.

معاون بهداشتی شبکه بهداشت و در مان شهرستان دهلران افزود: یک دوره تنظیم رژیم غذایی هم برای مادارن باردار بر گزار شده است.



