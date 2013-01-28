مجموعه تبلیغاتی نگاره سقز در جشنواره بین المللی تبلیغات حضور پررنگ داشت

سیروس عبدمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: نهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات بازاریابی و صنایع وابسته با مشارکت بیش از ۲۰۰ شرکت تبلیغاتی داخلی و خارجی و حضور نمایندگانی از کشورهای ایران، چین، ژاپن،‌ کانادا، آفریقای جنوبی و ترکیه و به همت گروه بین المللی آوین و با همکاری و مشارکت دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

وی افزود: در این نمایشگاه مجموعه تبلیغاتی عبدمحمدی به عنوان اولین نماینده استان کردستان در طول تاریخ نمایشگاه های بین المللی حضور فعال و موفقی داشت.

مدیر مجموعه تبلیغاتی نگاره شهرستان سقز ادامه داد: حضور در جشنواره بین المللی تبلیغات می تواند تجربه ای ارزشمند برای صنعت تبلیغات و چاپ و نشر باشد.

عبد محمدی یادآور شد: مجموعه نگاره توانست به عنوان نماینده استان و شهرستان سقز پذیرای حدود 44 هزار بازدید کننده این جشنواره باشد و استان کردستان را پیشرو در عرصه تبلیغات معرفی کند.

وی بیان کرد: امروزه نمایشگاه ها ابزار گفتگوی چند منظوره ای هستند که امکان حصول و نیل به اهداف ارتباطی به منظور توسعه فعالیت ها را فراهم می آورند و استفاده از تکنیک های نوین بازاریابی به ویژه در سطح بین الملل روش اصلی موسسات اقتصادی و شرکت هایی شده است که قصد دارند به بقاء و رشد خود در این دنیای پویای اقتصادی تداوم بخشند.

مدیر مجموعه تبلیغاتی نگاره شهرستان سقز گفت: یکی دیگر از دلایل حضور مجموعه ما در نمایشگاه بین المللی تبلیغات رونمایی از اولین دستگاه چاپ عریض خودکارهای تبلیغاتی و اجسام مدور به صورت ۳۶۰ درجه مفید بود که در حال اتمام مراحل ثبت اختراع توسط سازندگان آن در مجوعه تبلیغاتی نگاره هستیم و این دستگاه به صورت انحصاری در اختیار مجموعه تبلیغاتی نگاره است.

عبدمحمدی افزود: حمایت از صنعت تبلیغات ،‌ ارتقای سطح کیفی و کمی تبلیغات،‌ کاهش عوارض منفی تبلیغات بازرگانی، آشنایی با روش های بازاریابی و فروش و انتقال دانش فنی نوین در حوزه تبلیغات از مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه بود.

گروه های کالایی شرکت کننده در این مجموعه سه گروه اصلی تبلیغات، بازاریابی و کالاهای وابسته و زیرشاخه های هر سه گروه بودند.