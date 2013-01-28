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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۳

فخری عنوان کرد:

پنج روستای شهر صاحب از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند

پنج روستای شهر صاحب از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شوند

سقز - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان سقز گفت: روستاهای صالح آباد، شریف آباد، ایرانخواه، احمد مرده و ایلو پنج روستایی هستند که در ایام دهه فجر صاحب گاز می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر فخری ظهر دوشنبه در جلسه ستاد گرامیداشت دهه فجر شهرستان سقز با تبریک فرا رسیدن هفته وحدت و دهه مبارک فجر اظهار داشت: روستاهای صالح آباد، شریف آباد، ایرانخواه، احمد مرده و ایلو پنج روستایی هستند که در این ایام صاحب گاز می شوند.

وی افزود: افتتاح پایگاه مقاومت بسیج، افتتاح ۱۲ طرح عمران شهری در شهرهای سقز و صاحب، احداث شش باب ساختمان دهیاری و طرح هایی در حوزه های زیرساخت های آب و خاک، مقاوم‌ سازی مسکن و چندین طرح دیگر از جمله اقدامات این شهرستان در این ایام است.

فرماندار سقز ادامه داد: در طول این دهه ساختمان های تجاری و مسکونی اوراق مشارکت با سرمایه گزاری مردم با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث می شود.

فخری دیگر برنامه های این ایام را شامل گلباران تمثال حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس و دانشگاه ها، رژه موتورسواران و تاکسی ها، دیدار با خانواده معظم شهدا و‌ گلباران مزار شهدا عنوان کرد.

وی یادآور شد: در این ایام مسئولان باید با آذین بندی ادارات، فراهم سازی زمینه مشارکت و حضور مردم در جشن های این ایام، معرفی خدمات نظام مقدس اسلامی در بخش های مختلف از طریق نصب‌ بنر، ‌چاپ بروشور، مصاحبه با رسانه ها و برگزاری برنامه های متنوع و تاثیرگذار در راستای تعمیق اهداف، ‌ارزش ها و آرمان های انقلاب اسلامی گام بردارند.

فرماندار سقز بیان کرد: اجرای ۳۰۸ برنامه در زمینه های مختلف در شهرستان توسط هشت کمیته تخصصی نشانه انگیزه، تدبیر و پیگیری مسئولان کمیته ها است و لازم است مسئولان برنامه ها را به شیوه مناسب و در شان ایام مبارک دهه فجر برگزار کنند چرا که در پایان این ایام عملکرد تمام کمیته ها و ادارات سطح شهرستان، ‌ارزیابی می شود.

فخری در پایان گفت: به مناسبت های مختلف از قبیل اعیاد ملی و مذهبی به منظور ارتقای روحیه و شادابی جامعه و به ویژه در ایام هفته وحدت و نیز دهه فجر با همکاری دستگاه های اجرایی و هماهنگی ستاد برگزاری مراسمات دهه فجر شهرستان با آذین بندی، نور‌پردازی در سطح معابر و نیز عطر افشانی مزار معطر شهدا حضوری فعال در برگزاری شایسته این برنامه‌ها دارند.

کد مطلب 1802639

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