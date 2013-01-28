شرکت آب منطقه ای لرستان 95 میلیارد تومان به پیمانکاران بدهکار است

امیدعلی سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر شرکت آب منطقه ای استان لرستان بیش از 95 میلیارد تومان به پیمانکاران پروژه های حوزه آب استان به ویژه در بخش سدسازی بدهکار است.

وی با بیان اینکه مهم ترین مشکل در رابطه با کندی پروژه های سدسازی لرستان کمبود اعتبار است، تصریح کرد: امسال حدود 105 میلیارد تومان به پروژه های ملی لرستان اختصاص یافت که از این میزان تنها 35 میلیارد تومان محقق شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان یادآور شد: همچنین برای اجرای پروژه های استانی حوزه آب لرستان نیز حدود 20 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

سیفی با بیان اینکه در حال حاضر 61 پروژه ملی و استانی حوزه آب در سطح استان لرستان در دست اجرا است، بیان داشت: از این تعداد 24 پروژه ملی و همچنین 37 مورد نیز جزو پروژه های استانی هستند.