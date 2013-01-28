به گزارش خبرگزاری مهر، تفاهمنامه همکاری بین خانه ایران در تاجیکستان و انتشارات علمی و فرهنگی به امضاء علیاصغر شعردوست مدیرعامل خانه فرهنگی ایران در تاجیکستان وعلی زارعی نجفدری مدیرعامل انتشارات علمی و فرهنگی رسید.
در این تفاهمنامه که با هدف ایجاد همکاری و همافزایی متقابل میان دو کشور ایران و تاجیکستان و همچنین منطقه فارسیزبانان امضا شد، برپایی فروشگاه ونمایشگاه دائمی انتشارات علمی و فرهنگی در خانه ایران در تاجیکستان، بهرهمندی طرفین از امکانات یکدیگر شامل ظرفیتهای علمی، تجربی، پژوهشی، کتابخانهای، ارتباطات بینالمللی و سایر زمینههای مرتبط و اجرای طرحهای مشترک در زمینه تولیدات نشرالکترونیک، فیلمهای کوتاه و بلند تلویزیونی مورد تأکید قرار گرفته است.
همکاری در ایجاد سیستم توزیع کتاب و دیگر محصولات فرهنگی درکشورهای فارسی زبان، برگزاری نمایشگاههای کتاب و سایرمحصولات فرهنگی درکشورهای فارسیزبان و برگزاری نشستهای علمی، فرهنگی و اجتماعی مشترک درکشورهای فارسی زبان از دیگر محورهای همکاری انتشارات علمی و فرهنگی و خانه ایران در تاجیکستان است.
در تفاهمنامه یاد شده مدت زمان در نظر گرفته شده برای ایجاد و راهاندازی نمایشگاه و فروشگاه دائمی کتاب انتشارات علمی و فرهنگی در خانه ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان 4 ماه ذکر شده است.
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