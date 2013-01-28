بیان دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران به نسل جوان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قمری صبح دوشنبه در جلسه کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی دهه فجر شهرستان بیجار اظهار داشت: دهه فجر فرصتی مغتنم برای بیان دستاوردها و فعالیت های دستگاه های اجرایی و انعکاس خدمات نظام اسلامی به مردم است.

وی افزود: لازم است تا خدمات دولت از در حوزه های مختلف شهرستان توسط مسئولان روابط عمومی با همراهی و مشارکت خبرنگاران و صاحبان جراید و نشریات به عموم مردم اطلاع رسانی شود.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی شهرستان بیجار با اشاره به نقش رسانه ها در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ادامه داد: رسانه ها در انعکاس اخبار و حتی پیروزی انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند.

قمری به اهمیت حضور حداکثری مردم در برنامه های دهه فجر اشاره کرد و یادآور شد: رسانه ها یکی از عوامل اصلی مشارکت مردم هستند پس لازم است با تنوع بخشی و ایجاد خلاقیت زمینه حضور تمام اقشار مردم را در برنامه های دهه مبارک فجر فراهم کرد.

وی بیان کرد: دشمنان انقلاب با سیاه نمایی تلاش می کنند تا مردم را نسبت به انقلاب و نظام دلسرد کنند، پس وظیفه ما در این بخش این است که با تبیین پیشرفت ها و دستاوردهای نظام اسلامی، وفاداری آحاد مردم نسبت به انقلاب را تحکیم و راه شهیدان را تداوم بخشیم.

مسئول کمیته ارتباطات و اطلاع رسانی شهرستان بیجار با تاکید بر اینکه مسئولان در این ایام باید همکاری ویژه ای با اصحاب رسانه داشته باشند، گفت: با توجه به تلاش های شبانه روزی اصحاب رسانه در ایام دهه مبارک فجر لازم است مسئولان نگاه خاصی به اصحاب رسانه داشته باشند.

قمری در پایان سخنان خود از کلیه خبرنگاران خواست تا نسبت به اطلاع رسانی شفاف در این دهه اهتمام کامل داشته باشند.