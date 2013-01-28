152 اثر به جشنواره سراسری شعر کردی قرآنی آیات ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی ظهر دوشنبه در جشنواره سراسری شعر کردی قرآنی آیات در سنندج اظهار داشت: جشنواره سراسری شعر کردی قرآنی آیات در سنندج همزمان با هفته وحدت در 32 نقطه جهان با بخش و سبک های مختلف برگزار شد.

وی با بیان اینکه شعر کردی رضوی تجربه خوب استان کردستان را نمایش گذاشت، افزود: برگزاری جشنواره شعر کردی قرآن نیز افتخاری دیگر برای استان کردستان است که با حضور شرکت کنندگانی از هشت استان کردستان، کرمانشاه، همدان، آذربایجان غربی، بوشهر، فارس، ایلام و دو اثر از کشور عراق در استان کردستان برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان ادامه داد: برگزاری هفته وحدت اسلامی در میان مسلمانان شیعه و سنی تلنگری به جهان غرب است که برگزاری برنامه های ویژه در این هفته وظیفه تمام مردم جامعه برای نمایش و به رخ کشیدن اتحاد و همبستگی مسلمانان است.

میمنت آبادی بیان کرد: نقطه های اتحاد و همدلی که قرآن محور اصلی شکل گیری آن است و نطفه اولیه آن با انقلاب اسلامی و پیروزی آن تبیین شده است نیاز به حفظ و حراست به سبک و سیاق مختلف را دارد.

وی یادآور شد: شعر و نظم سبک ویژه برای حفظ و حراست از قرآن است که علاوه بر اینکه خداوند خود بزرگترین حافظ قرآن است وظیفه بشر با استفاده از سبک های ویژه با ماندگاری بیشتر در اذهان نیز حراست از قرآن است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: هنرمندان و شاعران می توانند در خلق روش های نوین فعالیت ویژه ای را برای سیانت از دین و قران که تاکنون به آن تحریف نشده است انجام دهند.

گفتنی است در خاتمه جشنواره 10 اثر برتر شرکت کننده در جشنواره به همراه هفت فعال قرآنی استان کردستان مورد تقدیر قرار گرفتند.