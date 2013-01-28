سرعین قابلیت احداث دانشگاه گردشگری را ندارد/ ایجاد منطقه کشاورزی اردبیل

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی حامدی ظهر دوشنبه در نشست مشترک مشاوران مطالعات طرح آمایش سرزمینی اضافه کرد: وجود آبهای معدنی و ظرفیت گردشگری دلیل قانع کننده و علمی برای ایجاد دانشگاه گردشگری در سرعین نیست.

وی تاکید کرد: مطالعات طرح آمایش نشان می دهد به دلیل عدم تراکم مناسب جمعیت و امکانات در سطح شهرستانهای استان، مشگین شهر گزینه مناسب تری برای ایجاد دانشگاه گردشگری استان است.

حامدی تاکید کرد: طرح آمایش تمامی ویژگی های محیطی، اقلیمی، سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی، جمعیتی، گردشگری و فرهنگی یک منطقه را در نظر گرفته و برای چشم انداز آن تدوین برنامه و استراتژی می کند.

وی اضافه کرد: ضروری است مطالعات طرح آمایش به دقت بررسی شود و اگر دستگاه اجرایی نقد و نظری بر آن دارد با دلایل قانع کننده و مدیریتی نظر خود را اعلام کند.

توسعه آموزش فنی حرفه ای در مغان ضروری است

مشاور طرح مطالعات آمایش استان از جمله دیگر نتایج مطالعات آمایش استان را ضرورت ایجاد مراکز آموزش فنی حرفه ای در قطبهای کشاورزی استان به ویژه شمال استان برشمرد و اضافه کرد: پارس آباد و جعفر آباد به دلیل استعداد و آینده کشاورزی قابل توجه نیازمند مراکز آموزش فنی حرفه ای است.

وی هدف از ایجاد این مراکز را مهارت آموزی متناسب با نیازمندی های یک منطقه برشمرد و ادامه داد: در حال حاضر عدم تناسب رشته های آموزش عالی استان با نیازمندی های موجود سیل تحصیل کرده های بیکار را تشدید کرده است.

حامدی اضافه کرد: آموزش عالی کارکرد ملی و آموزش فنی حرفه ای که از نیازمندی های استان است کارکرد محلی دارد.

بی توجهی طرح آمایش سرزمینی به توسعه آموزش عالی

در این جلسه همچنین رئیس دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه مطالعات آمایش استان در بخش کلان و خرد برنامه قابل توجهی برای توسعه آموزش عالی پیشنهاد نکرده است، تصریح کرد: بسیاری از دستگاههای اجرایی در طرح آمایش برنامه توسعه آموزش عالی ندارند.

مسعود گنجی اضافه کرد: این در حالی است که تقویت پیوند مراکز تولید تولید، حمایت از ساخت و ساز خوابگاهها و توسعه آموزش عالی متخصص در سند چشم انداز ضروری است.

وی با اعتقاد به ایجاد دانشگاه گردشگری در سرعین اضافه کرد: سرعین قطب گردشگری کشور است و آمار توریسم آن قابلیت استقبال از دانشگاه گردشگری را تقویت می کند.

کانون آموزش باید متناسب با کانون تولید باشد

مشاور طرح مطالعات آمایش استان در پاسخ به انتقادهای مطرح شده اضافه کرد: کانونهای آموزش باید متناسب با کانونهای تولید انتخاب شود.

حامدی با تاکید به اینکه این طرح آینده یک منطقه را پیش بینی و برای آن برنامه ریزی می کند، متذکر شد: بسیاری از انتقادات وارده به دلیل ضعف طرح آمایش نیست، بلکه مطالعه درستی از جزئیات آن نمی شود.

وی اضافه کرد: برای توسعه مراکز آموزش عالی متناسب با آینده جمعیتی، بازار کار و پتانسیلهای تولیدی استان پیشنهادات کافی ارائه شده است.

ایجاد منطقه ویژه کشاورزی در اردبیل برای اولین بار

وی اضافه کرد: در طرح آمایش برای اولین بار منطقه ویژه کشاورزی در استان پیش بینی شده و این در حالی است که در سطح کشور مناطق ویژه به شکل صنعتی فعال است.

حامدی معتقد است استان اردبیل قابلیتهای توسعه کشاورزی و گردشگری قابل توجهی دارد که در طرح آمایش به تمامی این موارد توجه شده است.