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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

در کرمانشاه/

همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان برگزار می شود

همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه از برگزاری همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی با اشاره به اینکه این همایش شهریور ماه سال 1392 در کرمانشاه برگزار می شود گفت: امروز همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) به  یکی از برجسته ترین جشنواره های کشوری تبدیل شده و جایگاه ویژه ای در بین اصحاب فرهنگ و هنر پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه پژوهش به ویژه ادبیات پژوهشی امام رضا(ع) این اداره کل موفقیت های ویژه ای کسب کرده است و امسال کتاب مجموعه مقالات همایش سال 1390 در 2 جلد به چاپ رسید که در اختتامیه  جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با حضور مقامات ارشد وزارت از آن رونمایی شد .

آفتابی ادامه داد: سال آینده در راستای سلسه مباحث علمی پژوهشی در حوزه ادبیات پژوهشی امام رضا (ع) موضوع امام رضا (ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان انتخاب شده که به نوبه خود از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان داشت: فراخوان این همایش آماده شده و بر روی وب سایت این اداره کل قرار داده شده و علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت این اداره کل فایل آن را دریافت کنند.
 

کد مطلب 1802658

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