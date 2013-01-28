همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی با اشاره به اینکه این همایش شهریور ماه سال 1392 در کرمانشاه برگزار می شود گفت: امروز همایش علمی پژوهشی امام رضا(ع) به یکی از برجسته ترین جشنواره های کشوری تبدیل شده و جایگاه ویژه ای در بین اصحاب فرهنگ و هنر پیدا کرده است.

وی افزود: در حوزه پژوهش به ویژه ادبیات پژوهشی امام رضا(ع) این اداره کل موفقیت های ویژه ای کسب کرده است و امسال کتاب مجموعه مقالات همایش سال 1390 در 2 جلد به چاپ رسید که در اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا(ع) با حضور مقامات ارشد وزارت از آن رونمایی شد .

آفتابی ادامه داد: سال آینده در راستای سلسه مباحث علمی پژوهشی در حوزه ادبیات پژوهشی امام رضا (ع) موضوع امام رضا (ع) در آیینه ادبیات کودک و نوجوان انتخاب شده که به نوبه خود از موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بیان داشت: فراخوان این همایش آماده شده و بر روی وب سایت این اداره کل قرار داده شده و علاقمندان می توانند با مراجعه به سایت این اداره کل فایل آن را دریافت کنند.

