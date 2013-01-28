به گزارش خبرنگار مهر، مریم مجتهد زاده صبح دوشنبه در همایش ملی اندیشه راهبردی زن وخانواده که در دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، با بیان این مطلب افزود: اصلاح سبک زندگی و اصلاح الگوی مصرف در چارچوب اسنادی مانند سند چشم‌انداز از اهداف ما برای تبیین سبک زندگی بود.

وی ادامه داد: به همین منظور و بر اساس ماده 230 سند چشم‌انداز و با استخراج اسناد 14گانه، راهبردها و برنامه‌هایی را در حوزه مرتبط با سبک‌زندگی تنظیم کردیم.

مجتهدزاده با بیان اینکه تفکیک سبک زندگی از اعتقادات و دین و به عبارتی دیگر سکولاریزه کردن سبک‌زندگی، مهم‌ترین برنامه نظام سلطه بود که مرزهای آن به جامعه آمریکایی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: تفکیک سبک‌ زندگی از اعتقادات و دین به این دلیل مورد توجه نظام سلطه بوده که فرهنگ مهاجم غرب را تبدیل به فرهنگ غالب کند. وقتی انسان‌های بسیاری در خارج از مرزهای آمریکا، آمریکایی زندگی می‌کنند، ایالات متحده می‌تواند به عنوان عمق استراتژیک خود، روی آنان حساب کند. این موفقیتی است که آمریکایی‌ها نتوانسته‌اند با به کارگیری قدرت نظامی و سیاسی خود به آن دست یابند.

به گفته رئیس همایش ملی اندیشه های راهبردی زن و خانواده، ما چه به دنبال تمدن‌سازی باشیم و چه نباشیم، حداقل برای حفظ هویت خود باید روش زندگی متناسب با اعتقاداتمان را ارائه دهیم.

وی تصریح کرد: دستیابی به این سبک امکان‌پذیراست، اما باید بصیرت نسبت به گفتمان حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری که همان گفتمان انقلاب اسلامی است، ایجاد شود. گفتمانی که همه حوزه های حیات شامل سخت افزار و نرم افزار را پوشش دهد.



