به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نوروزی، صبح دوشنبه در نشستی سه ساعته با خبرنگاران و 10 نفر از مدیران کل حوزه های مختلف عمرانی استان یزد اظهار داشت: تعدادی از این پروژه ها ملی و برخی دیگر استانی هستند اما تلاش شده پروژه های قابل بهره برداری به صورت عادلانه به شهرستانهای مختلف استان یزد توزیع شود.

وی یادآور شد: این پروژه ها در کلیه بخشهای کشاورزی،‌ دانشگاهی، برق، آب، گاز، مخابرات، شهرداریها،‌ تبلیغات اسلامی، مسکن، راه و ... است.

مقایسه فعالیت های انجام شده تا سال 84 با دولت نهم و دهم

نوروزی در این نشست به بیان بخشی از فعالیت های ادارات حوزه مدیریت خود پرداخت و ضمن تشریح پروژه های در دست اجرای این دستگاه ها به مقایسه فعالیت های انجام شده و امکانات استان یزد در سال 84 با طول فعالیت دولت نهم و دهم پرداخت.

وی افزود: در حوزه راه در سال 1384 میزان بزرگراه‌های استان یزد 209 کیلومتر بود اما اکنون 556 کیلومتر بزرگراه در استان یزد وجود دارد.

نوروزی همچنین یادآور شد: یزد در سال 84 حدود 656 کیلومتر راه اصلی داشت که اکنون این میزان به هزار و هفت کیلومتر رسیده زمینه اینکه هزار و 802 راه فرعی در آن زمان اکنون به هزار و 632 کیلومتر و هزار و 832 کیلومتر راه روستایی اکنون به 2هزار و 353 کیلومتر رسیده است.

وی همچنین با تعمیم این مقایسه در بخش راه آهن استان یزد افزود: در سال 84، هزار و 140 کیلومتر خط آهن در استان یزد موجود بود که این میزان هم ‌اکنون به هزار و 204 کیلومتر رسیده است ضمن اینکه تعداد رام مسافری شش مورد بود که این میزان اکنون به 16 رام رسیده است.

افزایش پنج میلیون تنی بارگیری توسط قطارهای باری یزد

نوروزی تعداد مسافران جابجا شده توسط خطوط ریلی در استان یزد را 953 هزار نفر اعلام کرد و بیان داشت: در سال جاری هزار و 970 نفر از طریق خطوط ریلی سفر کرده‌اند ضمن اینکه در زمینه بارگیری نیز در سال 84، حدود 10 میلیون تن بارگیری توسط قطارهای باربری یزد انجام شده بود که این میزان هم اکنون به بیش از 15 میلیون تن رسیده است.

وی تعداد ایستگاه‌ های استان یزد را نیز در حال حاضر 43 مورد اعلام کرد و ادامه داد: تعداد این ایستگاه‌ها در سال 84 حدود 37 مورد بوده است.

معاون عمرانی استاندار یزد یادآور شد: در بخش فرودگاه ها نیز هزار و 133 پرواز به بیش از سه هزار پرواز رسیده است و 300 هزار مسافر در سال 84 اکنون به جابجایی بیش از 470 نفر رسیده است.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بهره برداری از راه‌های روستایی عنوان کرد: روستاهای بالای 50 خانوار در سراسر استان یزد تکمیل شده و اکنون هدفگذاری بر روی تکمیل راه‌ روستاهای 20 خانواری استان یزد است.

وی تصریح کرد: در مجموع در استان یزد 42 پروژه راه روستایی و 23 پروژه بزرگ ملی داریم و اداره کل راه و شهرسازی علاوه بر پروژه‌های احداثی بودجه و نیروی بسیاری در بحث نگهداری راه‌ها صرف کرده است.

پاسخ به سئوال مهر

نوروزی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با گرانی و افزایش هزینه های اجرای طرحهای عمرانی، روند اجرا کند یا متوقف شده یا کیفیت پروژه ها کاهش می یابد، گفت: بر کیفیت پروژه ها تاکید داریم و بارها به مسئولان امر تاکید شده تا مسئولان آزمایشگاه فنی خاک بر سر پروژه‌ها حاضر باشند.

در این نشست مدیران کل راه آهن یزد، راه آهن شرق، مدیرکل فرودگاه‌های استان یزد، مدیرکل هواشناسی، مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان، مدیرکل امور شهرداری‌های استان یزد، مدیرکل امور روستایی استانداری یزد و در مجموع 10 مدیرکل حوزه عمرانی در استان یزد به سئوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

این چهارمین نشست مشترک معاون عمرانی استاندار یزد با مدیران حوزه‌های عمرانی و خبرنگاران است که به همت روابط عمومی استانداری یزد تشکیل شده است.