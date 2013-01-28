میزان ذخایر مرغ در کرج مطلوب است/ توزیع اقلام احتکار شده بین مردم

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ایران نژاد در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان کرج که پیش از ظهر دوشنبه در فرمانداری کرج برگزار شد، با اشاره به تقویت و تداوم بازرسی های ستاد تنظیم بازار شهرستان گفت: فضا برای سودجویان و محتکران در شهرستان ناامن است.

ایران نژاد افزود: با تشکیل ستاد تنظیم بازار شهرستان که با ورود عملیاتی تیم های بازرسی و نظارت دستگاه های ذی ربط همراه بوده است به واسطه رصد موضوعات مختلف مرتبط با اصناف، آرامش مناسبی بر بازار حاکم خواهد شد که این روند ادامه خواهد یافت.

وی تصریح کرد: متاسفانه سودجویان به واسطه افزایش قیمت برخی مواد غذایی از جمله مرغ طی چند روز گذشته در پی بهره برداری اقتصادی خود هستند که به شدت با آنان برخورد شده است.

ایران نژاد لازمه هرگونه تغییر نرخ قمیت کالا و خدمات را منوط به تصویب ستاد تنظیم بازار استان و سازمان صنعت و معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: موج سواری دشمنان به واسطه ایجاد جنگ روانی علیه نظام و دولت، سیاست نخ نما شده ای است که هدف نهایی آن دلسرد کردن مردم نسبت به ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی است که شکست آنان در مقاطع مختلف گواه این امر است.

توزیع اقلام احتکاری در میان مردم

رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان کرج با اشاره به اینکه طی هفته اخیر کشفیات مختلفی از انواع کالا و موادغذایی در سطح شهرستان داشته ایم، یادآور شد: کشف و ضبط کالاهای مذکور حاصل تعامل بسیار مطلوب و منطقی میان مسئولان دستگاه های مختلف با فرمانداری کرج است که شایسته تقدیر است.

ایران نژاد افزود: در این راستا به واسطه ورود میدانی ستاد تنظیم بازار طی ماه های گذشته بالغ بر 500 تن ارزاق عمومی مردم، انبار احتکاری لوازم خانگی قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال طی سه روز گذشته، 60 تن برنج و 700 تن پودر لباس شویی کشف و ضبط شده که در بازار به نرخ دولتی در میان مردم توزیع می شود.

وی با تاکید بر اینکه توفیق ستاد تنظیم بازار شهرستان کرج در گرو همراهی و مشارکت مردم با مسئولان است، گفت: هوشیاری مردم برای خنثی کردن توطئه دشمنان که هدف نهایی آن ایجاد نارضایتی در میان مردم و همچنین دلسرد کردن آنان از آرمانهای انقلاب اسلامی است لازمه هرگونه اقدام عملیاتی است که امید می رود در سایه تقویت این تعامل شاهد تحولات چشمگیری در حوزه های مختلف از جمله حاکم کردن روح آرامش در میان مردم باشیم.

دشمنان در پی ایجاد یاس در بین مردم هستند

فرماندار شهرستان کرج اظهار داشت: در آستانه سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا دشمنان نظام و انقلاب بیش از گذشته در پی ایجاد یأس و نارضایتی در میان آحاد مختلف مردم هستند.

ایران نژاد افزود: هوشیاری در مقابله با این توطئه ها و فراهم کردن بسترهای لازم برای ایجاد آرامش و رضایتمندی در میان مردم مهمترین وظیفه مسئولان است که با ورود میدانی و آگاهی دادن به مردم و همچنین برخورد قاطع با متخلفان نسبت به خنثی کردن فعالیتهای دشمنان اقدام کنند.