فیلم "حال حافظ " فیلم برتر جشنواره نماز و نیایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برتر پنجمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس در آیین اختتامیه این جشنواره که در تالار شهید مرتضی آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، تندیس، دیپلم افتخار و جوایز خود را دریافت کردند.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود : حوزه هنری استان زنجان نیز در راستای اشاعه هنر دینی با حمایت از تولید آثار هنری – دینی امسال با فیلم حال حافظ خوب است در این جشنواره شرکت کرد که این فیلم به عنوان بهترین فیلم جشنواره نماز و نیایش برگزیده شد.

میثم سیفی با بیان اینکه این فیلم محصول حوزه هنری در سال 91 است، گفت: این اثر به نویسندگی حسین سیلمانی و مجتبی حیدری و کارگردانی مجتبی حیدری و جبار اوجاقلو در مدت 12 روز تولید شده است.

وی گفت: در مراسم اختتامیه و براساس رای هیئت داوران تندیس جشنواره و مبلغ بیست میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی بر اساس ضوابط اعلام شده تولید به همراه کمک هزینه سفر به حج عمره به مجتبی حیدری و جبار اوجاقلو برای فیلم حال حافظ خوب است از زنجان اهدا شد.

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان ، به افتخارات دیگر کسب شده دیگر این فیلم نیز اشاره کرد و گفت: این فیلم در جشنواره هشتمین فیلم دینی رویش و 5 جشنواره فیلم دانشجویی به عنوان فیلم منتخب برگزیده شده است

مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مجتبی حیدری را تدوینگر این فیلم معرفی کرد و ادامه داد: سیدرضا سیدین اردبیلی، حمیدرضا قاسملو و متین زمانلو در مقابل دوربین محمدجواد نورمحمدی مدیر تصویربرداری فیلم به ایفای نقش پرداختند.

سیفی گفت در خلاصه فیلم آمده است: حسین حافظ قرآن است و مدتها از ایران دور بوده حالا بازگشته و خاطرات کودکی خود را روایت می کند.

در این جشنواره همچنین فیلم در بخش فیلمنامه لوح تقدیر در کنار 2 فیلم دیگر به آقای مجتبی حیدری برای فیلمنامه "سلام " از زنجان اهدا شد.

ابلاغ درست و به موقع اوراق قضایی نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد

دادستان عمومی و انقلاب ماهنشان، نقش مأمورین ابلاغ و ضابطین دادگستری را در کاهش اطاله دادرسی بسیار مهم دانست و گفت: ابلاغ به موقع و درست مأمورین ابلاغ موجب تسریع روند رسیدگی به پرونده ها می شود.

یوسف عربلو در جلسه تعامل قضایی با نیروی انتظامی شهرستان ماهنشان ابتدا در مورد اهمیت نیروی انتظامی، دادگستری و قوه قضائیه صحبت کرد و سپس با تأکید بر ابلاغ صحیح توسط مأمورین افزود: نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ، تاریخ ابلاغ بصورت کامل، نام و نام خانوادگی گیرنده ابلاغ و نسبت آن با ابلاغ شونده از جمله مواردی است که باید در برگه دوم ابلاغیه درج شود.

وی اظهار داشت: مأمورین ابلاغ برای انجام دقیق تر کار، باید مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 15 تا 25 قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه کرده و حفظ باشند.

دادستان عمومی و انقلاب ماهنشان، با بیان اینکه گزارش مأمورین نیروی انتظامی، پایه و اساس پرونده ها را تشکیل می دهد، تصریح کرد: تصمیمات قاضی و سایر اقداماتی که در پرونده انجام می گیرد بر اساس گزارشی است که توسط مأمورین و ضابطین دادگستری نوشته شده، بنابراین دقت، مهارت و وجدان کاری مأمورین و نگارش یک گزارش درست از موارد اثرگذار و بسیار مهم برای اجرای عدالت خواهد بود.

عربلو،سلامت و امنیت را از نعمت های ارزشمند خداوند عنوان کرد و افزود: نیروی انتظامی فراهم کردن یکی از این دو نعمت یعنی ایجاد امنیت را برای مردم به عهده دارد و به فرموده پیامبر گرامی اسلام نیز، انسان ها تا زمانی که این امنیت و سلامت خود را از دست ندهند قدر آن را نمی دانند.

در ادامه این جلسه فرمانده نیروی انتظامی شهرستان ماهنشان گفت: به لطف دستگاه قضایی ماهنشان، ما در این شهرستان دغدغه و مشکل قضایی نداریم و قضات محترم دادسرا و دادگستری و همکاران اداری آنان، با پشتیبانی از نیروی انتظامی این شهرستان قوت قلب ما هستند.