فیلم "حال حافظ " فیلم برتر جشنواره نماز و نیایش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نفرات برتر پنجمین جشنواره ملی نماز و نیایش به روایت دوربین در سه بخش فیلم، فیلمنامه و عکس در آیین اختتامیه این جشنواره که در تالار شهید مرتضی آوینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد، تندیس، دیپلم افتخار و جوایز خود را دریافت کردند.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان با بیان مطلب فوق افزود : حوزه هنری استان زنجان نیز در راستای اشاعه هنر دینی با حمایت از تولید آثار هنری – دینی امسال با فیلم حال حافظ خوب است در این جشنواره شرکت کرد که این فیلم به عنوان بهترین فیلم جشنواره نماز و نیایش برگزیده شد.
میثم سیفی با بیان اینکه این فیلم محصول حوزه هنری در سال 91 است، گفت: این اثر به نویسندگی حسین سیلمانی و مجتبی حیدری و کارگردانی مجتبی حیدری و جبار اوجاقلو در مدت 12 روز تولید شده است.
وی گفت: در مراسم اختتامیه و براساس رای هیئت داوران تندیس جشنواره و مبلغ بیست میلیون ریال و حمایت از تولید اثر بعدی بر اساس ضوابط اعلام شده تولید به همراه کمک هزینه سفر به حج عمره به مجتبی حیدری و جبار اوجاقلو برای فیلم حال حافظ خوب است از زنجان اهدا شد.
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری استان زنجان ، به افتخارات دیگر کسب شده دیگر این فیلم نیز اشاره کرد و گفت: این فیلم در جشنواره هشتمین فیلم دینی رویش و 5 جشنواره فیلم دانشجویی به عنوان فیلم منتخب برگزیده شده است
مسئول واحد هنرهای تصویری حوزه هنری مجتبی حیدری را تدوینگر این فیلم معرفی کرد و ادامه داد: سیدرضا سیدین اردبیلی، حمیدرضا قاسملو و متین زمانلو در مقابل دوربین محمدجواد نورمحمدی مدیر تصویربرداری فیلم به ایفای نقش پرداختند.
سیفی گفت در خلاصه فیلم آمده است: حسین حافظ قرآن است و مدتها از ایران دور بوده حالا بازگشته و خاطرات کودکی خود را روایت می کند.
در این جشنواره همچنین فیلم در بخش فیلمنامه لوح تقدیر در کنار 2 فیلم دیگر به آقای مجتبی حیدری برای فیلمنامه "سلام " از زنجان اهدا شد.
ابلاغ درست و به موقع اوراق قضایی نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی دارد
دادستان عمومی و انقلاب ماهنشان، نقش مأمورین ابلاغ و ضابطین دادگستری را در کاهش اطاله دادرسی بسیار مهم دانست و گفت: ابلاغ به موقع و درست مأمورین ابلاغ موجب تسریع روند رسیدگی به پرونده ها می شود.
یوسف عربلو در جلسه تعامل قضایی با نیروی انتظامی شهرستان ماهنشان ابتدا در مورد اهمیت نیروی انتظامی، دادگستری و قوه قضائیه صحبت کرد و سپس با تأکید بر ابلاغ صحیح توسط مأمورین افزود: نام و نام خانوادگی مأمور ابلاغ، تاریخ ابلاغ بصورت کامل، نام و نام خانوادگی گیرنده ابلاغ و نسبت آن با ابلاغ شونده از جمله مواردی است که باید در برگه دوم ابلاغیه درج شود.
وی اظهار داشت: مأمورین ابلاغ برای انجام دقیق تر کار، باید مواد 67 تا 83 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 15 تا 25 قانون آیین دادرسی کیفری را مطالعه کرده و حفظ باشند.
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