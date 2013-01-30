حجت الاسلام محمدمهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان مطلب فوق گفت: وحدت به معنای یکی شدن است و در جامعه اسلامی حفظ وحدت امت اسلامی امری ضروری است.

وی افزود: در قرآن و روایات به حفظ وحدت اسلامی اشارات زیادی شده است, چنانچه حضرت محمد(ص) بعد از هجرت با بستن قراردادی بین مهاجرین و انصار وحدت اسلامی را اعلام عمومی کردند.

وی تصریح کرد: حضرت علی(ع) هم در دوران حکومت خود با ناآرامی‌های موجود وحدت امت اسلام را مکرر به مسلمانان گوشزد وحفظ آن را با اهمیت ذکر می‌کردند.

محمدی گفت: در نهج‌البلاغه نیز در خطبه 5 حضرت علی(ع) به مردم سفارش می‌کردند که امواج فتنه نزدیک است با حفظ وحدت و جلوگیری از تک روی فتنه‌ها را خنثی کنید.

وی افزود: با برگزاری سلسله نشست‌هایی که بدون تعصب و پیش‌داوری باشد و افراد شرکت‌کننده دارای مطالعاتی در مورد مذاهبشان بسیاری از مشکلات بین شیعه و اهل سنت از بین می‌رود و وحدت اسلامی حفظ می‌شود.

