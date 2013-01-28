درخواست اخوان المسلمین از دادستان کل/بازداشت 21 نفر در اسماعیلیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، "احمد محمد علی" سخنگوی رسمی نیروهای مسلح مصر اظهار داشت : هدف از استقرار نیروهای مسلح در شهرهای اطراف کانال سوئز، حفظ امنیت شهروندان است و در راستای مسئولیت ملی قرار دارد که بر عهده نیروهای مسلح نهاده شده است.

وی در ادامه از تلاش نیروهای ارتش برای برقراری امنیت و ثبات در کشور و حفظ اموال و املاک خصوصی و عمومی قدردانی کرد.

اسکای نیوز عربی نیز گزارش داد: اخوان المسلمین از دادستان کل خواسته درباره حمله مخالفان محمد مرسی به 13 دفتر اخوان المسلمین در مصر تحقیق کند.

در همین حال تظاهرات کنندگان در نزدیکی پل قصر النیل در قاهره با نیروهای امنیتی درگیر شده اند.

المصری الیوم نیز گزارش داد: در درگیری های شب گذشته نیروهای پلیس و معترضان در اسماعیلیه 8 نفر بر اثر ضرب و شتم و مشکلات تنفسی ناشی از استنشاق گاز اشک آور زخمی شدند.

همچنین نیروهای پلیس شب گذشته 21 نفر را که از درگیری های شب گذشته برای دزدی و ایجاد هرج و مرج سوء استفاده می کردند بازداشت کردند.