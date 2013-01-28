جانشین "لاریجانی" شدن مشکل بود/ امتیاز قبول ریاست دانشگاه

به گزارش خبرنگار مهر،دکتر سیدمحمدرضا منصوری در مراسم گرامیداشت کسب رتبه نخست جشنواره رازی برای دهمین سال پیاپی در تالار اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه افزود:دکتر لاریجانی خدمات زیادی به دانشگاه داشته و سابقه برجسته ای از خود به یادگار گذاشته و با این حال خدمات گذشتگان را باید قدر بدانیم.وی تاکید کرد: کارکردی کهدکتر لاریجانی انجام داده این بوده است که جمع منسجم و برنامه مدونی برای دانشگاه ایجاد کرده است و این موضوع یکی از امتیازاتی بود که موجب شد من مسئولیت ریاست دانشگاه را برعهده بگیرم.اگر اینها نبود و قرار بود که مسئله اختلافات سیاسی و مسائل آموزشی، پژوهشی و خدمات تاثیر گذار باشد نمی توانستیم کاری از پیش ببریم.منصوری یادآور شد: مشکل من رفتن به جایدکتر لاریجانی بود اما با توکل به خدا مسئولیت را پذیرفتم و با همکاری مسئولین دانشگاه این راه را ادامه می دهیم تا هرروز افتخاری برای دانشگاه باشد و همچنان پیشتاز بمانیم.

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