جانشین "لاریجانی" شدن مشکل بود/ امتیاز قبول ریاست دانشگاه

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: ارزش هرکس به چیزی است که از آن تقدیر می کند، مشکل مندر قبول مسئولیت ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران آمدن به جایدکتر لاریجانی بود.
به گزارش خبرنگار مهر،دکتر سیدمحمدرضا منصوری در مراسم گرامیداشت کسب رتبه نخست جشنواره رازی برای دهمین سال پیاپی در تالار اجتماعات سازمان مرکزی دانشگاه افزود:دکتر لاریجانی خدمات زیادی به دانشگاه داشته و سابقه برجسته ای از خود به یادگار گذاشته و با این حال خدمات گذشتگان را باید قدر بدانیم.وی تاکید کرد: کارکردی کهدکتر لاریجانی انجام داده این بوده است که جمع منسجم و برنامه مدونی برای دانشگاه ایجاد کرده است و این موضوع یکی از امتیازاتی بود که موجب شد من مسئولیت ریاست دانشگاه را برعهده بگیرم.اگر اینها نبود و قرار بود که مسئله اختلافات سیاسی و مسائل آموزشی، پژوهشی و خدمات تاثیر گذار باشد نمی توانستیم کاری از پیش ببریم.منصوری یادآور شد: مشکل من رفتن به جایدکتر لاریجانی بود اما با توکل به خدا مسئولیت را پذیرفتم و با همکاری مسئولین دانشگاه این راه را ادامه می دهیم تا هرروز افتخاری برای دانشگاه باشد و همچنان پیشتاز بمانیم.
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