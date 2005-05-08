  1. هنر
  2. سایر
۱۸ اردیبهشت ۱۳۸۴، ۱۱:۲۹

توسط مريم جمشيدي - نويسنده

رحلت امام ( ره ) در" كوچ خورشيد " به تصوير كشيده مي شود

مريم جمشيدي - نويسنده ، مجموعه قصه اي با موضوع ارتحال حضرت امام خميني ( ره ) با عنوان " كوچ خورشيد " با همكاري نشر كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان براي مقطع سني نوجوانان به چاپ مي رساند.

به گزارش خبرنگار فرهنگ و ادب مهر ، كتاب ديگر اين نويسنده " بخشنده مثل آسمان ، آبي مثل دريا " نام گرفته است كه توسط نشر" به نشر" به چاپ مي رسد ، اين كتاب در مورد زندگي علامه طباطبايي و براي مقطع سني كودكان نوشته شده است .

کد مطلب 180268

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها