409 واحد مسکونی مسکن مهر در بناب درحال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا سلیمانی فرد پیش از ظهر دوشنبه در جمع مسئولین شهرستان بناب با ارائه گزارشی از آخرین وضعیت اجرای طرح مسکن مهر در این شهرستان گفت: از این تعداد 150 واحد مسکونی تا پایان امسال واگذار می شود و بقیه نیز تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.

وی افزود: هم اکنون شش شرکت تعاونی در مجموع یک هزار و 216 واحد مسکونی را در شهرستان بناب در دست ساخت دارند که برای آنها از طریق بانک های مسکن، ملت و ملی 210 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی ادامه داد: تا کنون برای این واحدهای انبوه ساز در مجموع 70 میلیارد ریال تسهیلات بانکی پرداخت شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی بناب ادامه داد: در قسمت خودمالکی هم تاکنون یک هزار و 147 نفر از این بخش استفاده کرده اند که 542 واحد از آنها به بهره برداری رسیده و از 605 واحد باقی مانده نیز 300 واحد تا پایان این ماه به متقاضیان واگذار می شود.

وی با بیان این مطلب که برای واحدهای مسکونی خودمالکی تا امروز افزودن بر 374 میلیارد ریال از طریق بانک مسکن تسهیلات بانکی پرداخت شده است، گفت: شهرستان بناب از لحاظ جذب اعتبارات و سهمیه شهرستانی رتبه نخست استان را به خود اختصاص داده است.

سلیمانی فرد همچنین با بیان اینکه هم اکنون تمامی روستاهای بناب از راههای آسفالت برخوردار هستند، یادآور شد: شهرستان بناب ازاین لحاظ هم رتبه نخست استان را دارد.

وی از هزینه سالانه دو میلیارد و 200 میلیون ریال برای نگهداری راههای روستایی بناب از محل اعتبارات استانی خبر داد و گفت: شهرستان بناب در زمینه حذف نقاط حادثه خیز رتبه اول استان را بخود اخصاص داده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی بناب با بیان اینکه مسجد شهرک ولی عصر(عج) بناب با زیربنای 180 مترمربع با 85 درصد پیشرفت فیزیکی درحال احداث است، اذعان کرد: برای احداث این مسجد افزون بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال هزینه شده است.