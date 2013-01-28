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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۱

داورنیا:

سه باشگاه خصوصی در رشته فوتبال دستی در مشهد فعال شد

سه باشگاه خصوصی در رشته فوتبال دستی در مشهد فعال شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول کمیته فوتبال دستی خراسان رضوی گفت: گسترش همه جانبه ورزش نیازمند حضور بخش خصوصی است به همین منظور سه باشگاه ورزشی در رشته فوتبال دستی در مشهد فعال شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین داورنیا ظهر دوشنبه در نشست خبر هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی که در محل اداره کل ورزش برگزار شد اظهار کرد: در راستای گسترش همه جانبه ورزش نیازمندحضور بخش خصوصی هستیم به همین منظور سه باشگاه ورزش با دریافت مجوز از انجمن فوتبال دستی استان در مشهد فعال شده اند.

وی افزود: انجمن فوتبال دستی ازسال 89 درخراسان شکل گرفته و در همین مدت حدود سه سالی که از عمر آن می گذرد توانسته مخاطبان زیادی را جذب کند.

داورنیا عنوان کرد: مسابقات فوتبال دستی به صورت تیمی شامل هفت بازیکن و دو یار ذخیره، مربی آنالیزور و روانشناس برگزار می شود.

وی افزود: این ورزش به صورت دوبل و انفرادی برگزاری می شود و رده های سنی مختلف می توانند در مسابقات شرکت کنند.

مسئول کمیته فوتبال دستی استان گفت: در مدت فعالیت انجمن حدود 800 ورزشکار آقا و 100 ورزشکار خانم جذب فوتبال دستی شده اند.

وی عنوان کرد: 50 بازیکن بیمه شده اند و همچنین 40 مربی و داور در رشته فوتبال دستی استان داریم.

کد مطلب 1802682

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