پیشرفت در مذاکرات سازش، پیش شرط اوباما برای سفر به سرزمین های اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند: باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای پاسخ به دعوت غیررسمی شیمون پرز و سفر به سرزمین های اشغالی شرط گذاشت.

اوباما اعلام کرد: تنها در صورتیکه اسرائیل به پیشرفت معناداری در مذاکرات صلح دست یابد، به سرزمین های اشغالی سفر می کند.

اوباما آخرین بار در جولای 2008 در جریان مبارزات انتخاباتی خود به سرزمین های اشغالی سفر کرد اما هرگز به عنوان رئیس جمهوری آمریکا به دیدار صهیونیست ها نرفته است.

رئیس جمهوری آمریکا به جای سفر به سرزمین های اشغالی نمایندگان خود را به دیدار صهیونیست ها فرستاده و قرار است که جان کری نامزد وزارت خارجه ماه آینده به اراضی اشغالی سفر کند.

کری اعلام کرده است که در این سفر درباره ازسرگیری مذاکرات سازش میان صهیونیست ها و فلسطینیان مذاکره می کند.