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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۰

جعفری:

انقلاب ایران حرکتی برای رسیدن به کمال اخلاقی/لزوم پرهیز از مبالغه گویی از دولت مردان در برنامه های دهه فجر

انقلاب ایران حرکتی برای رسیدن به کمال اخلاقی/لزوم پرهیز از مبالغه گویی از دولت مردان در برنامه های دهه فجر

کرمان - خبرگزاری مهر: امام جمعه کرمان انقلاب امام خمینی( ره) را حرکتی برای رسیدن به کمال اخلاقی دانست و گفت: مراقب باشید در برنامه های دهه فجر از دولت مردان مبالغه گویی نشود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید یحیی جعفری صبح دوشنبه در دیدار با اعضاء ستاد دهه فجر استان کرمان گفت: امام خمینی( ره) کار را برای خدا انجام می داد و نتیجه را نیز به خدا واگذار می کرد و هدف او از انقلاب این بود که مردم بیشتر با ارزش ها دینی و اخلاقی آشنا و مانوس شوند.

وی ادامه داد: در این راه مردم نیز بسیار ایثار و از خودگذشتگی کردند و مسئولین نیز در مقابل مردم مسئولند.

آیت الله جعفری تملق گویی از مسئولین در مقابل مردم را خطرناک دانست و ادامه داد: در همه دولت ها نقص ها و نقاط قوت زیادی وجود دارد ولی همیشه جای انقاد سازنده باز است هرچند در انتقاد باید از ایجاد تنش پرهیز کرد و امروز مشکل گرانی به قشر مستضعف جامعه آسیب رسانده است.

وی انقلاب اسلامی ایران را یک موفقیت کم نظیر و بی سابقه در طول تاریخ عنوان کرد و افزود: در دهه فجر باید مراقب باشیم که نسبت به دولت مردان مبالغه نکنیم و باید انتقادها را با صراحت بگوییم و مردم با عقل و درایت خود راه صحیح را انتخاب می کنند.

امام جمعه کرمان، همچنین به حساسیت های منطقه و کشور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: دشمن به دنبال ایجاد تنش و دو دستگی در بین آحاد مختلف مردم است و باید مراقب باشیم انتقاد های ما ایجاد تنش و دودستگی نکند.

در ابتدای جلسه مهدی صدفی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس ستاد دهه فجر استان کرمان گزارشی از برنامه های ستاد ارائه کرد.

کد مطلب 1802685

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