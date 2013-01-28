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۹ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

با حضور میرزاخانی/

سرپرست انجمن سینمای جوانان کرج معارفه شد

سرپرست انجمن سینمای جوانان کرج معارفه شد

کرج - خبرگزاری مهر: "مجیدخادمی زاده" سرپرست جدید دفتر انجمن سینمای جوانان کرج با حضور مدیرعامل انجمن سینمای جوانان کشور معارفه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در مراسمی با حضور هاشم میرزاخانی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران، مجتبی ابراهیمی مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز و جمعی از مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز طی حکمی از سوی انجمن سینمای جوانان کشور"مجید خادمی زاده" به عنوان سرپرست جدید مجموعه انجمن سینمای جوانان کرج منصوب شد.

در حکم وی آمده است: "جناب آقای مجید خادمی زاده"  نظر به سوابق ارزنده جنابعالی و هماهنگی های بعمل آمده با مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی البرز به موجب این حکم به مدت یک سال به عنوان سرپرست انجمن سینمای جوانان " دفتر کرج" منصوب می شوید.

امید است با اتکا به خداوند متعال و باعنایت به ظرفیت های فرهنگی و هنری استان در رشد و بالندگی استعدادهای فیلمسازان جوان استان موفق و موید باشید."

خادمی زاده پیش از این باعکاسی جشنواره های بین الملل در کشور شناخته شد و با ورود به حوزه سینما تهیه کنندگی فیلم و تجربه یک دهه حضور در تلویزیون را داشته است و هم اکنون از فعالان عرصه صداو سیما محسوب می شود.

در پایان این آیین تودیع و معارفه از محمد حسین عابدی نیز به جهت تصدی بر انجمن دفتر کرج با لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.

کد مطلب 1802691

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