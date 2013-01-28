سپاه استان قزوین 1200 برنامه در دهه فجر اجرا می کند

سرهنگ مهدی طاهرخانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل لشگر 16 زرهی قزوین برگزار شد اظهارداشت: بیش از یک هزار و200 برنامه شامل نشست های سیاسی، بصیرتی در قالب منتظران موعود، هیئت عاشقان ولایت، روشنگری در عرصه های اقتصادی برای تبیین فرهنگ اقتصاد مقاومتی، یادواره شهدای انقلاب، به بصدا درآمدن زنگ انقلاب در مدارس و دیدار با خانواده شهدا، محفل انس با قرآن و جشنواره سرود از مهمترین برنامه های سپاه استان در دهه فجر است.

60 پروژه سپاه استان افتتاح می شود

سرهنگ طاهرخانی تصریح کرد: در دهه مبارک فجر 60 پروژه شامل سوله های ورزشی، کانون بسیج، پایگاه مقاومت و باشگاه تیراندازی با 30 هزار مترمربع در مناطق مختلف استان افتتاح و کلنگ زنی می شود.

جانشین فرمانده سپاه استان قزوین یادآورشد: برای اجرای طرح های یاد شده بیش از 130 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی بیان کرد: اجرای جشنواره تجلیل از دانش آموزان، بازدید از موزه عبرت، اعزام پزشکان بسیجی و ویزیت رایگان روستاها، افتتاح پروژه بسیج در مناطق زلزله زده از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

سرهنگ طاهرخانی گفت: سپاه استان قزوین ساخت50 واحد مسکونی در مناطق زلزله زده را به پایان رسانده که در دهه مبارک فجر تحویل متقاضیان خواهد شد.

این فرمانده نظامی اظهارداشت: برگزاری همایش عفاف و حجاب، افتتاح20 رده مقاومت، تشکیل شورای اقشار بسیج برای اولین بار در قالب 19 قشر، شرکت در نماز جمعه، برپایی نمایشگاه عکس و محصولات فرهنگی و شرکت در نمایشگاه قرآنی از دیگر برنامه های پیش بینی شده به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در استان قزوین است.