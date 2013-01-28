فعالیت 60 هزار دانش آموز و 10 هزار معلم خیر مدرسه ساز در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم زمانی اظهار داشت: در حال حاضر شهرستانهای استان تهران دارای 20 منطقه آموزشی است که در مجموع بیش از 60 هزار دانش آموز در این مناطق در قالب طرح مهرورزان کوچک حضور دارند.

وی افزود: پس از آغاز این طرح در سال تحصیلی گذشته در اسلامشهر، به دلیل جذابیت و اهمیت فرهنگی موضوع، طرح به همه مناطق شهرستانهای تهران تسری پیدا کرد به نحوی که هم اکنون بیش از 60 هزار دانش آموز در مناطق مختلف شهرستان های تهران جزو مهرورزان کوچک هستند.

این مسئول عنوان کرد: در گذشته نیز دانش آموزان به عناوین مختلف در امر مدرسه سازی مشارکت داشته اند اما اجرای این طرح باعث شد تا در یک قالب مشترک همه دانش آموزان بتوانند در امر مدرسه سازی سهیم باشند.

زمانی ادامه داد: وقتی کلنگ اولین مدرسه خیرساز آن هم با حمایت دانش آموزان بر زمین خورد طبیعتا باید منتظر ادامه این روند بود، در شهرستانهای استان تهران مشکل زمین برای ساخت مدرسه نداریم و اغلب خیرین با اهدای زمین به جمع خیرین مدرسه ساز پیوسته اند و با وجود این شرایط و افزوده شدن تعداد مهرورزان کوچک، منتظر ساخت مدارس بیشتر این گروه ها در سال های آینده هستیم.

پیام مدیرکل آموزش وپرورش شهرستانهای استان تهران به مناسبت ایام دهه فجر



مدیرکل آموزش و پرورش استان تهران در پیامی فرا رسیدن ایام پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک گفت و اظهار داشت: معمار بزرگ انقلاب با یَدِ بیضایی خویش، فرعون زمان را از اوج نخوت به حضیض ذلت کشاند و با تبر ابراهیمی، بت برانداز طاغوت دوران شد.

وی در ادامه این پیام بیان کرد: تقارن طلیعه دهه فجر با هفته وحدت و میلاد فرخنده رسول مهربانی و رحمت، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی (ص) و فرزند برومندش امام جعفر صادق (ع)، نوید بخش اتحاد جهان اسلام علیه مثلث شوم استبداد، استکبار و استثمار ایادی شرق و غرب بویژه آمریکای جهانخوار و صهیونیزم نابکار است.

این مسئول همچنین در بخشی از این پیام یادآور شد: انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهم ترین و بزرگترین پدیده سیاسی و اجتماعی آخر قرن چهاردهم قمری و ربع آخر قرن بیستم میلادی در بیش از سه دهه حیات و پایداری، مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان و تحلیل گران انقلابها قرار گرفته است.

کارکنان منابع طبیعی استان تهران با آرمان های امام راحل تجدید میثاق کردند

در آستانه فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سی و چهارمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی جمعی از کارکنان این اداره کل به همراه دیگر مدیران و کارکنان وزارت جهاد کشاورزی، سازمانها و شرکتهای وابسته با حضور در حرم امام خمینی (ره) با آرمان های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران تجدید میثاق کردند. براساس این گزارش شرکت کنندگان در این آیین با نثار تاج گل و قرائت فاتحه، یاد و خاطره امام راحل را گرامی داشتند.



نماینده ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در این مراسم گفت: انقلاب اسلامی ایران آغاز تحقق وعده الهی برای حاکمیت مستضعفان در جهان است. آیت الله عالمی افزود: جامعه امروز بیش از هر زمان دیگر به روش و اندیشه های امام راحل نیازمند است.

وی اظهار کرد: بزرگترین وظیفه مردم درک خط و منش امام (ره) و اجرایی کردن آن در زندگی است و امام راحل و رهبر معظم انقلاب از نعمتهای بزرگی هستند که خداوند به مردم عطا کرده است.