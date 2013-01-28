اولویت ها را تغییر دهیم/ فرهنگ و اقتصاد اولویت اول

به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر دو شنبه در دیدار با آیت الله شاهرودی در علی آباد کتول افزود: دلوت باید در سال های آینده در راستای فرهنگ و اقتصاد مردم اقداماتی اساسی انجام دهد.

وی اظهار داشت: هر متلی مانند پرنده ای است که دو بال دارد و یکی از بال هایش سیاست و بال دیگر زندگی، اخلاق و ... است و الحمدالله در گام اول ما قدم های بسیار بلندی برداشتیم.

رضایی عنوان کرد: ملت ایران بسیار قوی و محکم و پشتیبان ولایت فقیه بوده و همواره هستند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: ما در گام دوم که زندگی، فرهنگ و اقتصاد است عقب ماندگی جدی داریم که در این راستا هنوز همت بلندی صورت نگرفته است.

وی یادآور شد: البته زحمت های زیادی کشیده شده و بخشی از این عقب افتادگی ناشی از جنگ و مسائل پس از آن است و این مشکلات اجازه نداد تا به قسمت دوم بیشتر فکر کنیم.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امر به معروف و نهی از منکر را حلال بسیاری از مشکلات و معضلات دانست و گفت: پس از 30 سال تلاش لازم است 8 سال نیز به اقتصاد و فرهنگ بپردازیم.

رضایی اظهار داشت: دشمنان به دنبال نقاط ضعف ما هستند و بر روی این نقاط ضعف ما سرمایه گذاری کرده اند پس ما هم باید در این زمینه ها با همت بیشتری اقدام کنیم.

وی متذکر شد: امنیت و دفاع از ضروریات کشور است که باید آن را جدی بگیریم و اخلاق و فرهنگ پشتوانه آن است که اگر نادیده گرفته شود باعث ضرر و زیان خواهد بود.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظامی یادآور شد: برای ما هیچ عشقی بالاتر از شهادت طلبی نیست که امیدواریم بتوانیم لیاقت داشته و کارهای ما مورد رضایت خداوند و پیامبر(ص) قرار گیرد.