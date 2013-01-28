اعتیاد سرنوشت دختر 18ماهه را با مرگ رقم زد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صابر عباسزاده با بیان این مطلب اظهار داشت: در پی مراجعه زنی به پلیس آگاهی این شهرستان و اعلام اینکه فردی دخترش را به قتل رسانده و در قبرستان یکی از روستاهای شهرستان دفن کرده است، بلافاصله موضوع در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

وی بیان داشت: با راهنمایی های متهمه محل دفن جسد دختر 18 ماهه شناسایی و با هماهنگی با مقام قضایی جسد دختر کشف و به پزشک قانونی منتقل می شود.

وی در ادامه افزود: در تحقیقات پلیس، مادر مقتول اظهار می کند که من دخترم را به قتل نرسانده بلکه به دلیل اینکه اعتیاد دارم همراه فردی به هویت (م-ا) در حال مصرف مواد از نوع شیشه بودم که با گریه دخترم وی با ضربات سیلی دخترم را به قتل رسانده سپس با همدستی برادرش به هویت (ح-ا) در قبرستان یکی از روستاهای شهرستان دفن می کنند.

این مقام انتظامی اظهار کرد: پلیس آگاهی شهرستان با توجه به اظهارات متهمه با اخذ پرینت مکالمات آنان و با هماهنگی مقام قضایی متهم را دستگیر می نمایند.

کشف بیش از یک و نیم کیلو گرم مواد مخدر در ملکان

سرهنگ رمضان الهوردیان در تشریح خبر فوق گفت: در ادامه اجرای طرح امنیت اجتماعی در سطح شهرستان و پاکسازی مناطق آلوده، پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام یک سری کارهای اطلاعاتی، موفق به کشف بیش از یک و نیم کیلو گرم مواد دمخدر از نوع تریاک و هروئین شدند.

وی افزود: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر پس از انجام هماهنگی قضایی، از چهار منزل در یکی از محلات آلوده شهرستان جمعاً یک کیلو و پانصد و پنجاه و نه گرم تریاک و سی و پنج گرم هروئین، سه عدد ترازوی دیجیتال توزین مواد مخدر، یک عدد پایپ سالم و دو عدد لوله پایپ کشف کردند.

فرمانده انتظامی ملکان ادامه داد: در همین رابطه چهار نفر توزیع کننده مواد مخدر در سطح شهرستان به هویت های (ب.ا)، (ن.م)، (م.ا) و (ح.م) دستگیر و با پرونده مربوطه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قانونی شدند.

کشف 59 قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز در چاراویماق

فرمانده انتظامی شهرستان چاراویماق آذربایجان شرقی از دستگیری دو نفر قاچاقچی و کشف تعداد 59 قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز خبر داد.

سرگرد سهراب شفقی در تشریح خبر فوق گفت: پس از کسب اطلاع از طریق پلیس راه اتوبان پیامبر اعظم (ص) مبنی بر قاچاق گسترده اسلحه شکاری غیر مجاز در محور فوق بلافاصله اکیپی متشکل از فرمانده انتظامی شهرستان، رئیس حفاظت اطلاعات، عوامل یگان امداد و پاسگاه شادیانفر به محل اعزام شدند.

وی افزود: بلافاصله پس از حضور تیم اعزامی در محور یاد شده، یک دستگاه خودرو سواری پژو 405، که با عوامل پلیس راه درگیر شده بودند، متوقف و دو نفر سرنشین به هویت های (ا.م.ع.ک) و (ه.م.ک) هر دو اهل سلماس آذربایجان غربی، دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی چاراویماق، اظهار داشت: در بازرسی از خودرو متوقف شده تعداد 59 قبضه اسلحه شکاری دو لول و تک لول و40 عدد جعبه نظافت اسلحه و تعداد سه عدد گوشی همراه کشف شد.

پسر بچه چهار ساله ملکانی در اثر سهل انگاری در آغوش مرگ جای گرفت

سرهنگ رمضان الهوردیان در تشریح خبر فوق گفت: برابر اعلام مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه یک پسر بچه چهار ساله فوت شده و به بیمارستان فارابی ملکان منتقل شده است که عوامل انتظامی به محل اعزام می شوند.

وی در ادامه افزود: ماموران پلیس با حضور در بیمارستان متوجه می شوند که پسر بچه ای به هویت امیر حسین کاظم پور فرزند ناصر چهار ساله اهل و ساکن ملکان برابر اظهار پزشک اوژانس بعلت خفگی در آبّ فوت کرده است.

وی بیان کرد: اقوام متوفی حاضر در بیمارستان عنوان می نمایند که متوفی همراه دایی خود جهت شستن خودرو به کارواش مراجعه که در کارواش در حین شستشو خودرو دایی وی متوجه شده که متوفی در محل نیست در حین جستجو متوفی را داخل چاله کارواش پر از آب مشاهده که بعلت خفگی فوت کرده بود.

کشف 120 دستگاه تجهیزات و گیرنده ماهواره ای در هشترود

سرگرد هاشم شعفی ضمن اعلام خبر فوق افزود: بر اساس گزارش های رسیده از منابع مبنی بر تردد دو دستگاه خودرو که از استان آذربایجان غربی اقدام به بارگیری تجهیزات ماهواره نموده و قصد انتقال به استان تهران را دارند مراتب در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی درادامه گفت: ماموران پلیس آگاهی شهرستان هشترود بلافاصله در مسیر جاده مراغه هشترود اقدام به ایجاد کمین و ایست بازرسی می نمایند که مشاهده می کنند دو دستگاه خودرو وارد کمین می شوند که با استفاده از تله ترافیک مصنوعی و با شیوه های و شگردهای خاص پلیسی خودرو ها متوقف و رانندها با هویت (ف.ب) و (م.غ) دستگیر می شوند.

سرگرد شعفی در خاتمه افزود: در بازرسی از خودروها در پلیس آگاهی هشترود تعداد120 دستگاه تجهیزات گیرنده ماهواره کشف و ضبط و پرونده در این خصوص تشکیل و به همراه متهمان به مقام قضایی معرفی شد.